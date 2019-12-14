Сезон новогодних скидок начался в Таиланде

Сегодня, 14 декабря, в магазинах Таиланда начался сезон новогодних скидок, который продлится до 12 января 2020 года.

Новости Пхукета

14 Декабря 2019, 10:25 AM

В Министерстве торговли ожидают, что скидочная кампания позволит покупателям сэкономить 21,6 млрд бат. Фото: Bangkok Post

Как заявил министр торговли Джурин Лаксанависит, участие в кампании New Year Grand Sale принимают 20 тыс. торговых точек – от крупных универмагов и гипермаркетов до магазинов оптово-розничной торговли. Размер скидок на некоторые товары может достигать 70%.

В Министерстве торговли ожидают, что скидочная кампания позволит покупателям сэкономить 21,6 млрд бат, то есть около 30% от обычно тратимых в новогодние праздники сумм, пишет Bangkok Post.

Список продукции, которую розничные сети готовы предложить со скидками, максимально широк. С дисконтом можно будет приобрести и продукты питания, и товары для дома, и бытовую электронику и другие вещи.

К как указывает Bangkok Post, в сети Makro со скидками вплоть до 80% будут предлагаться около 5 тыс. наименований продукции. В Big C скидки будут достигать 70%.

Также к кампании присоединились восемь производителей автомобильных шин и сеть автосервисов B-Quick.

Добавим, что в новогодние праздники в Таиланде также действуют специальные скидки для туристов из-за рубежа, однако в данном случае речь идет преимущественно о продукции премиального уровня. Для получения данных скидок иностранцу необходимо предъявить паспорт в качестве подтверждения того, что он находится в стране как турист.