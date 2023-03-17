Сезон максимальной пожарной угрозы проходит на Пхукете в полной тишине

С 5 марта в Таиланде, согласно заявлению метерологов, официально началось «лето». Ближайший месяц будет временем максимально засушливой и жаркой погоды – и максимально риска пожаров, которые, впрочем, уже сейчас полыхают в Таиланде, но только Пхукет их не видит.

Новости Пхукета

Достаточно зайти на страницы Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) или Департамента нацпарков (DNP), чтобы убедиться, что главная тема на повестке дня у обоих ведомств – горящие леса. Фотоотчеты второго ведомства создают особо гнетущую картину, поскольку оно не стесняется показывать и выгоревшую землю, и трупы животных.

На Пхукете вся проактивная работа по пожарной безопасности пока сводится к робким «просьбам о сотрудничестве» со стороны муниципалитетов, которые завершают такими словами отчеты о ликвидированных возгораниях, когда решают отчитаться о них.

Местное отделение DDPM, несмотря на то что его центральный офис считает пожары темой номер один, пока не выпустило ни единого предупреждения. PR-служба провинции и Phuket Info Center также молчат, хотя очевидно, что сейчас на острове много людей, которые просто не в курсе, что сейчас пожароопасный сезон – это и туристы, и новые экспаты, и жители других районов Таиланда, приехавшие на вакантные места в туристическом бизнесе.

Последние два сообщения о локальных возгораниях пришли на прошлой неделе из Тхепкрасаттри и Срисунтхорна. В обоих случаях пожарные вовремя успели ликвидировать очаги, не позволив им разрастись в полноценные пожары.

«Административная организация тамбона Тхепркрасаттри просит людей о сотрудничестве. Пожалуйста, воздержитесь от сжигания мусора или иных действий, способных спровоцировать пожар. При текущей сухой погоде огонь может нанести широкий ущерб имуществу и жизням людей», – скромно попросили власти Тхепкрасаттри в конце отчета о ликвидации возгорания у дороги Muang Mai – Pa Khlok Rd.

В том, на что способен вышедший на оперативной простор огонь, Пхукет убедился, когда год назад горел мыс Кратинг у пляжа Най-Харн. Годовщина пожара 5 февраля прошла незамеченной, а ведь тогда выгорело 50 рай земли. Флотским спасателям пришлось проводить рискованную операцию, эвакуируя через прибрежные скалы туристов, которым огонь отрезал другие пути спасения. Пожарным оставалось держать оборону на подступах к отелям и виллам, поскольку работать на склоне никакая техника не могла.

Мэр Раваи Арун Солос назвал две возможные причины произошедшего: жаркую погоду или жаркую погоду плюс незатушенная сигарета. Итоги расследования, если оно проводилось, так и не стали известны общественности. Единственным прямым следствием стали учения для населения Раваи, которые организовало командование внутренних операций вооруженных сил Таиланда (ISOC).

Выступая а мероприятии, контр-адмирал Канокпон Питхонг четко дал понять, что первая линии обороны при чрезвычайной ситуации – не спасатели и не военные, а сами жители. И за то, чтобы их дома оставались стоять на привычных местах, отвечают они сами.

«Сообщества – первая линия обороны при чрезвычайных ситуациях. Если сообщество или поселение готово к встрече с ситуацией и изначально может решать ее, полагаясь только на свои силы, это поможет предотвратить гибель людей и материальный ущерб», – сообщил контр-адмирал жителям Най-Харна.

«В наше время чрезвычайные ситуации – природного и антропогенного характера – имеют тенденцию становиться более тяжелыми и трудными в сдерживании», – добавил он, не пояснив, с чем связана такая тенденция при наличии современной техники и накопленном багаже знаний.

На свежих фотографиях DNP и DDPM с лесных пожаров на материке видно, что там борьба с огнем ведется с применением вертолетов. В реальной работе задействованы, в том числе, новые российские Ка-32, полученные Таиландом в прошлом году.

Поддержка с воздуха была бы актуальна год назад во время пожара на мысе Кратинг, где не могли действовать ни пожарные автомобили, ни катера. Практика показала, что остров готов тушить и загоревшую лодку и даже самолет – первое происходит регулярно в реальной жизни, второе четыре раз в год отрабатывается на учениях. Однако возгорание на склоне горного массива застало местных пожарных врасплох, требуемых технических средств просто не оказалось. И далеко не факт, что при повторении ситуации необходимый Ка-32, который в январе барражировал над Кату во время учений у dCondo, не будет занят пожарами в Пхетчабуне или Таке. Так что контр-адмирал, пожалуй, прав про первую линию обороны.