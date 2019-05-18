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Сезон дождей официально начнется в понедельник

Метеорологический департамента Таиланда (TMD) объявил официальную дату начала сезона дождей – понедельник, 20 мая.

Новости Пхукета

18 Мая 2019, 10:50 AM
Фото: Таньялак Сакут / Архив The Phuket News

Фото: Таньялак Сакут / Архив The Phuket News

Тайские метеорологи ожидают, что июнь и июль будут не особенно дождливыми, что может создать проблемы для фермеров в ряде районов страны. Обильные дожди, которые обеспечат страну пресной водой, прольются в августе и сентябре. В эти месяцы также будет высок риск локальных наводнений.

В эти выходные на Пхукете и в соседних провинциях возможны дожди в отдельных районах, но в целом погода будет сухой, хотя небо останется облачным. Высота волн на море будет составлять около 1-2 м и свыше 2 м в зонах штормов.

 

 

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