Сезон дождей официально начнется в понедельник

Тайские метеорологи ожидают, что июнь и июль будут не особенно дождливыми, что может создать проблемы для фермеров в ряде районов страны. Обильные дожди, которые обеспечат страну пресной водой, прольются в августе и сентябре. В эти месяцы также будет высок риск локальных наводнений.
В эти выходные на Пхукете и в соседних провинциях возможны дожди в отдельных районах, но в целом погода будет сухой, хотя небо останется облачным. Высота волн на море будет составлять около 1-2 м и свыше 2 м в зонах штормов.