Сезон дождей официально начнется в понедельник

Метеорологический департамента Таиланда (TMD) объявил официальную дату начала сезона дождей – понедельник, 20 мая.

Новости Пхукета

18 Мая 2019, 10:50 AM

Фото: Таньялак Сакут / Архив The Phuket News

Тайские метеорологи ожидают, что июнь и июль будут не особенно дождливыми, что может создать проблемы для фермеров в ряде районов страны. Обильные дожди, которые обеспечат страну пресной водой, прольются в августе и сентябре. В эти месяцы также будет высок риск локальных наводнений.

В эти выходные на Пхукете и в соседних провинциях возможны дожди в отдельных районах, но в целом погода будет сухой, хотя небо останется облачным. Высота волн на море будет составлять около 1-2 м и свыше 2 м в зонах штормов.