Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил об отключении электричества в части тамбона Май-Кхао утром и днем 30 января.

Новости Пхукета

24 Января 2020, 02:26 PM

Северная оконечность Пхукета останется без электричества 30 января. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении РЕА, без электричества 30 января останется северная оконечность Пхукета от моста Сарасин примерно до поселка Ко-Эн (см. карту). В зону отключения, в частности, попадают поселки Тха-Чат-Чай и Сай-Кэу, офис административной организации тамбона Май-Кхао, штаб полиции по восьмому региону, комплекс Phuket Gateway, окрестности Anantara и JW Marriott.

Электричества в указанной части Май-Кхао не будет с 9:00 утра до 16:30 дня. Отключение связано с необходимостью прокладки новых высоковольтных кабелей электропередач. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-354379 и 1129.