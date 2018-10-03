Север Пхукета частично останется без света 5 октября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) объявил о том, что в части Таланга не будет электричества днем 5 октября.

3 Октября 2018 16:04:56

Фото: РЕА

Согласно сообщению РЕА, электроснабжение в части Таланга будет нарушено 5 октября ввиду работ на высоковольтных линиях. Света в домах и офисах не будет с 9:00 утра до 16:30 дня.

Как указывается в уведомлении РЕА, электричества не будет в районах, прилегающих к шоссе Thepkrasattri Rd. на участке от Phuket Park Ville до магазина SuperCheap в Муанг-Мае.

Дополнительную информацию можно получить в PEA по телефонам 076-386880-2 и 1129.