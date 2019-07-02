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Север и центр Пхукета останутся без воды 4 июля

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) предупредил о том, что в четверг, 4 июля, целый ряд районов в северной и центральной частей острова останется без воды.

Новости Пхукета

2 Июля 2019, 11:23 AM

Как говорится в уведомлении PWA, отсутствие центрального водоснабжения связано с запланированных отключением электричества, в том числе, на насосных станциях.

Ведомство не указывает конкретных локаций, которым грозит отсутствие воды и света. В уведомлении приводится лишь перечень тамбонов: Саку, Май-Кхао, Тхепрасаттри, Срисунтхор, Паклок, Чернг-Талей, Ко-Кэу и Рассада.

В районах, которые окажутся в зоне отключения, не будет воды с 9:00 до 16:30. PWA приносит извинения за доставленные неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.

 

 

 

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