Сеттха Тхависин утвержден премьер-министром Таиланда

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи Таиланда утвердили Сеттху Тхависина в качестве 30-го главы правительства страны. Совместное заседание двух палат парламента проходило 22 августа, а всеобщие выборы состоялись еще 14 мая. На выборах победила партия Move Forward, но ее кандидата Питу Лимджаронрата парламент не принял. По итогам затянувшихся на много недель переговоров был номинирован господин Тхависин от занявшей второе место партии Pheu Thai семьи Чинават. Утром 22 августа, не дожидаясь голосования, глава семьи Таксин Чинават вернулся в Таиланд, где заочно приговорен к тюрьме по делам 20-летней давности, касающимся его действий на посту и бизнес-интересов его семьи.

Новости Пхукета

22 Августа 2023, 06:30 PM

Строительный магнат Сеттха Тхависин (партия Pheu Thai семьи Чинават) утвержден на пост главы правительства Таиланда. Фото: Chanat Katanyu

На голосовании 22 августа кандидатуру господина Тхависина поддержали 482 депутата и сенаторов. Против выступили 165 законотворцев, еще 81 воздержались, сообщает Bangkok Post. Таким образом бывший гендиректор девелоперской компании Sansiri Сеттха Тхависин уверенно преодолел нужный для назначения порог в 376 голосов. Голосовали 728 из 750 законотворцев.

Палата представителей:

За - 330;

Против - 152;

Воздержались - 13.

Сенат:

За - 152;

Против - 12;

Воздержались - 68.

Исход голосования был фактически предрешен после того, как 21 августа Pheu Thai объявила состав новой коалиции, в которой место Move Forward заняли политические силы, связанные со старым руководством страны, включая партию, под флагом которой в выборах участвовал Прают Чан-Оча.

Коалиция собрала в своих рядах обладателей 314 мандатов в 500-местной нижней палате парламента, а включение в альянс представителей прежнего руководства обеспечило поддержку Сената (250 мест), что дало достаточно голосов для преодоления порога.

В итоге строительный магнат Тхависин был назначен новым главой правительства как кандидат устраивающий и Pheu Thai с большой поддержкой со стороны населения, и прежний истеблишмент. Партия Move Forward, которая получила больше всего голосов на последних выборах, теперь находится в оппозиции. Ее депутаты сохраняют мандаты и остаются членами нижней палаты парламента (в том числе, три депутата от Пхукета), но в правительстве их не будет. Министерские портфели поделит коалиция.

Возвращение Таксина

Как и предполагали наблюдатели, назначение Сеттхи Тхависина на пост главы правительства открыло путь в Таиланд лидеру Pheu Thai, бывшему премьеру Таксину Чинавату. Заочно приговоренный к тюрьме политик последние 15 лет находился за границей в «добровольном изгнании», в которое он ушел, скрывшись из-под следствия.

Окончив свое изгнание и вернувшись в страну, господин Чинават сразу отправился в тюрьму, вернее, в медицинский блок. Пока политике находился за границей, в Таиланде его заочно признали виновным по трем делам о злоупотреблениях властью. Суммарный приговор – восемь лет заключения.

В частности, три года тюрьмы господин Чинават получил в связи с выдачей в 2004 году кредита Мьянме в размере 4 млрд бат, на который эта страна покупала продукцию компании Shin Satellite семьи Чинават.

Два года тюрьмы были назначены по лотерейному делу 2003-2006 годов. Суд признал, что он злоупотребил полномочиями, дав зеленый свет лотерее, под которой не было правовой основы. Впрочем, Верховный суд заявил, что два года наказания по этому делу будут отбываться «одновременно» с тремя годами по делу о кредите.

Пять лет господин Чинават получил за то, что в годы премьерства сохранял за собой долю в семейной корпорации Shin Corp через третьих лиц.

В течение 15 лет добровольного изгнания Чинавата его активно участвовала в политической жизни страны, а сестра Йинглак до переворота 2014 года возглавляла правительство. На выборы 14 мая партию Pheu Thai вела его уже дочь Таксина – Пэтонгкарн Чинават.

При этом перед выборами речи о премьерстве Пэтонгкарн Чинават не шло. В качестве кандидата от коалиции Pheu Thai и Move Forward предлагался Пита Лимджаронрат, но имя Сеттхи Тхависина тоже называлось в качестве альтернативного варианта.