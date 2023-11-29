Сеттха Тхависин посетит Пхукет в пятницу

Глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин будет лично наблюдать за учениями спасателей в Патонге, которые пройдут 1 декабря. О новом визите главы правительства сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественность (PR Phuket). Первую поездку на остров господин Тхависин совершил сразу после утверждения в должности и не только анонсировал в ходе нее 90-дневный безвиз для россиян, но и встретился с лидерами развлекательного бизнеса Бангла-Роуд. Нынешняя встреча будет посвящена продлению легальных часов работы ночных клубов и баров.

Новости Пхукета

В среду, 29 декабря, губернатор Пхукета Сопхон Суваннарат провел совещание, посвященное подготовке к учению спасателей 1 декабря, за которыми будет наблюдать премьер-министр. Согласно озвученным ранее планам, на море отработают помощь жертвам кораблекрушению и человеку, попавшему в отбойное течение. Непосредственно на Бангла-Роуд будет отрабатываться реагирование на некий инцидент с нетрезвым туристом.

Программа визита господин Сеттхи Тхависина известна лишь в общих чертах. В сообщении PR Phuket говорится, что он вылетит из Бангкока в 13:15 дня, то есть к 15:00 будет на острове. Примерно на 16:00 запланировано совещание в Патонге, посвященное безопасности туристов. К 19:15 глава правительства вернется в Бангкок.

Сами учения должны транслироваться на странице пхукетского отделения Департамента PR в Facebook. Изначально они анонсировались как инициатива Минздрава, но следующие заявления уже делал местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). На совещании 29 ноября и в ходе поездки в Патонг в тот же день губернатор Суваннарат тоже был в оранжевой жилетке этого ведомства. Спасатели также проводили показательную тренировку в тот день в рамках подготовки к визу премьера 1 декабря.

Среди прочего, официальные лица получили распоряжение донести до жителей и гостей Пхукета информацию об учения 1 декабря, чтобы избежать ненужной паники и не соответствующих действительности публикаций в социальных сетях.