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Сеть Hilton анонсировала новый проект на Пхукете

Отельная сеть Hilton объявила о том, что первый в Таиланде проект под брендом Hilton Garden Inn откроется на Пхукете в 2020 году.

Новости Пхукета

24 Марта 2018 09:00:00

Фото: Hilton
Фото: Hilton

Первый в Таиланде отель Hilton Garden Inn на 177 номеров расположится у пхукетского пляжа Банг-Тао, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление вице-президента Hilton по операционной деятельности в Юго-Восточной Азии Пола Хаттона.

Как указал господин Хаттон, целевой аудиторией Hilton Garden Inn являются как туристы, так и лица, совершающие поездки в деловых целях. Бренд относится к среднему ценовому сегменту и предлагает качественное, но доступное размещение с современными удобствами.

Hilton Garden Inn – один из старых брендов Hilton, под которым работают более 700 объектов. При этом до 2012 года эти отели имелись только в США. В азиатском регионе отели Hilton Garden Inn сейчас есть в материковом Китае, Гонконге, Куала-Лумпуре, Сингапуре, Ханое и на острове Бали.

Господин Хаттон также подтвердил планы Hilton по открытию второго DoubleTree на 251 номер в Бангкоке (в настоящий момент компания завершает реновацию в отеле Majestic Grande Hotel, который будет открыт под брендом DoubleTree) и Waldorf Astoria Bangkok. Оба отеля примут первых постояльцев уже в этом году.

Присутствие на Пхукете группа намерена также расширить за счет открытия Hilton Phuket Patong. Отель на 300 номеров должен начать работать в 2019 году. Таким образом число тайских отелей Hilton должно вырасти до 12 единиц в ближайшие два года.

Напомним, в настоящий момент Hilton имеет в своем тайском портфолио восемь объектов: Conrad Bangkok, Millennium Hilton Bangkok, Hilton Sukhumvit Bangkok, DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok, Conrad Samui, Hilton Pattaya, Hilton Phuket и Hilton Hua Hin. Их суммарный номерной фонд составляет 2833 единиц.

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