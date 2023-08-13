Сеть FamilyMart уходит с рынка Таиланда

Сеть магазинов FamilyMart полностью уходит из Таиланда. До конца года все уцелевшие минимаркеты этого японского бренда сменят вывески на Tops Daily. В мае у Central Group истек срок договора с японским владельцем бренда, и тайская сторона решила не продлевать контракт, а развивать собственную торговую марку.

Новости Пхукета

Магазин FamilyMart на Soi Palai в Чалонге еще работает под старым брендом, но точка на Soi Ta-Ied уже превратилась в Tops Daily. Фото: Anton Makhrov

Магазин FamilyMart на Soi Palai в Чалонге еще работает под старым брендом, но точка на Soi Ta-Ied уже превратилась в Tops Daily. Фото: Anton Makhrov

Магазин FamilyMart на Soi Palai в Чалонге еще работает под старым брендом, но точка на Soi Ta-Ied уже превратилась в Tops Daily. Фото: Anton Makhrov

Об уходе FamilyMart из Таиланда сообщило 11 августа японское агентство деловых новостей Nikkei. В публикации говорится, что о решении о прекращении бизнеса в Королевстве было объявлено 10 августа, но «Новостям Пхукета» не удалось найти соответствующее заявление ни на страницах FamilyMart, ни в разделах новостей или информации для инвесторов японской корпорации Itochu, которая сейчас владеет франшизой.

Впрочем, к 10 августа подтверждение новости о выходе можно было получить на улицах Пхукета, где уже несколько недель шло перебрендирование магазинов FamilyMart в Tops Daily. В некоторых торговых точках все оставалось по-прежнему, в других о старом бренде напоминали только зеленые корзинки для покупок, которые еще не заменили на красные. Персонал уже был в рубашках Tops, а при упоминании FamilyMart дисциплинированно поправлял: «Топс Дейли, кха».

«К сожалению, исход игры в Таиланде уже решен», – цитирует Nikkei топ-менеджера FamilyMart, не называя его имени.

В публикации агентства говорится, что «оставшиеся 200 магазинов» FamilyMart в Таиланде сменят вывески и превратятся в Tops Daily lj конца года. Поскольку на тайском сайте франшизы информация о размере бизнеса давно не обновлялась, данные Nikkei можно считать самыми свежими. И они прямо свидетельствуют, что японская корпорация-владелец, действительно, считает 30 лет работы в Таиланде завершенными.

Нынешние 200 магазинов – это вдвое меньше, чем фиксировал портал Statista по состоянию на 2022 году (тогда было 415). И в пять раз ниже уровня 2016-2017 годов (было чуть больше 1,1 тыс.), который до сих пор приводит FamilyMart на своем тайском сайте.

У лидирующего в сегменте минимаркетов бренда 7-Eleven в 2022 году, по данным того же статистического портала, было свыше 13,8 тыс. торговых точек, а в 2017 году – порядка 10 тыс. То есть с каждым раундом 7-Eleven все больше отрывался от FamilyMart, хотя эта сеть и оставалась по узнаваемости второй. Да и на момент объявления об уходе из Таиланда занимала четвертую строчку по числу магазинов. Впрочем, рыночная доля 7-Eleven к тому моменту составляла уже 80%, то есть в сравнении с этим гигантом все прочие игроки были в равной мере невеликими.

Бренд FamilyMart пришел в Таиланд в 1992 году, а в 1993 открыл первый магазин. Франшиза добилась максимума в 1,1 тыс. магазинов, но большего достичь не смогла. С 2012 года ее партнером в Таиланде являлась группа Central, которая в 2020 году полностью приобрела весь тайский бизнес FamilyMart, но именно бренду это не помогло.

«На текущий момент у FamilyMart порядка 1 тыс. магазинов по всей стране, и мы планируем продолжать экспансию, поскольку мы твердо нацелены инвестировать в будущий рост», – говорил три года назад гендиректор Central Retail Йон Пхокасуб.

Радуя журналистов европейской риторикой, господин Пхокасуб говорил о «всеобъемлющем спектре услуг через клиентоцентричные омниканалы». Потенциальным посетителям торговых точек были адресованы обещания открывать при магазинах круглосуточные прачечные самообслуживания и развивать сегмент торговых автоматов.

На деле, впрочем, никакого роста числа магазинов FamilyMart со временем становилось все меньше, а в пандемию стало отчетливо заметно сокращение. В итоге к концу коронавирусного периода FamilyMart и 7-Eleven подошли в совершенно разных статусах.

Одним из ключевых факторов успеха 7-Eleven стало партнерство с конгломератом CP, который обеспечил своим магазинам всю возможную поддержку.

У бренда FamilyMart партнером была группа Central, которая могла помочь с маркетингом, но не с логистикой или локализацией производства сосисок. В этом плане возможности CP были несоизмеримо выше.

После ухода с тайского рынка FamilyMart, агентство Nikkei ожидает еще большего усиления 7-Eleven.