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Сестра Лизы Манобан победила на К-1

Девятнадцатилетняя Чантхакан Манобан, двоюродная сестра певицы Лисы Манобан, одержала победу на K-1: Ring of Venus в Токио, став первой тайской чемпионкой К-1 в женском кикбоксинге.

Новости Пхукета

1 Июля 2022, 12:52 PM
Чантхакан Манобан на ринге. Фото: Ayothaya Fight Gym

Чантхакан Манобан на ринге. Фото: Ayothaya Fight Gym

Чантхакан, выступающая под псевдонимом Phayahong Ayothayafightgym, одержала победу над японской Сукаварой Мийю в категории 45 кг. Бой разрешился в четвертом раунде, победа была присуждена раздельным решением судей.

К-1 – один из старейших промоушенов в кикбоксинге, основанный еще в 1993 году. Все предыдущие тайские чемпионы К-1 – мужчины, включая Буакао Банчамека, и Кэу и Конгнапу из Viriyalek Gym.

Чантхакан Манобан – уроженка Бурирама и студентка Kasetsart University. Девушка приходится родной сестрой исполнительнице К-попа Лалисе Манобан из Blackpink. Чанотхан начала заниматься единоборствами в девятилетнем возрасте, а в 13 лет одержала первую официальную победу. В мае она завоевала бронзу на Играх Юго-Восточной Азии в Ханое.

 

 

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