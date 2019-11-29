Сержант полиции Пхукета устроился подрабатывать доставщиком еды

Среди курьеров службы доставки еды Grab есть самые разные люди. Как выяснили The Phuket News и «Новости Пхукета», подрабатывают доставщиками даже сотрудники полиции. Как минимум один такой курьер на острове есть, его имя – Джирапхат Ватхонг.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Ноября 2019, 04:34 PM

Сержант Ватхонг из туристической полиции Пхукета в свободное от службы время подрабатывает доставщиком еды. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Старший сержант-майор Ватхонг рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета», что зарегистрировался в качестве курьера Grab и начал развозить еду около четырех месяцев назад. Разумеется, доставкой заказов сержант туристической полиции занимается лишь в свободное от службы время.

Сержант Ватхонг рассказал, что служит в правоохранительных органах уже 26 лет, а непосредственно в туристической полиции Пхукета – 14 лет. По словам полицейского, его подработка – это не только дополнительный источник заработка, но и позитивный пример для дочери, которую он учит много трудиться и знать цену деньгам. Один доставленный заказ в среднем приносит полицейскому около 30 бат.

Говоря о своей второй работе, сержант Ватхонг отметил, что местные дороги действительно опасны и работа курьером требует высокого уровня концентрации внимания. При этом полицейский заявил, что сейчас пытается прививать культуру безопасного вождения другим курьерам.

Владелец одного из заведений, откуда сержант Ватхонг обычно доставляет еду, заявил, что и сам заподозрил в курьере сотрудника одного из официальных ведомств. По словам господина Нарапхата Пхетчарона, владеющего рестораном Jok Nai Hua Phuket, мужчину выдала «представительная внешность и дружелюбный характер».

«Многих работа курьера не интересует из-за непростых условий труда, поскольку осуществлять доставку приходится и в ливень, и в жару. Но этот мужчина, несмотря на наличие работы, решил, что будет тратить свободное время на заработок дополнительных средств. Людям нужно брать с него пример. Лично я пример с него беру, а заодно в моих глазах улучшился образ полиции в целом», – заявил он.