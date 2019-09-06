Четыре человека, включая сержанта морской полиции, были задержаны при попытке ввезти на Пхукет около 385 кг листьев наркотического растения кратом.

Иккапоп Тхонгтуб

Сержант морской полиции задержан при попытке ввоза наркотиков на Пхукет. Вместе с ним задержаны еще три человека.

Сержант морской полиции задержан при попытке ввоза наркотиков на Пхукет. Вместе с ним задержаны еще три человека.

Сержант морской полиции задержан при попытке ввоза наркотиков на Пхукет. Вместе с ним задержаны еще три человека.

Сержант морской полиции задержан при попытке ввоза наркотиков на Пхукет. Вместе с ним задержаны еще три человека.

Полиция Пхукета пресекла попытку ввоза на остров 285 кг кратома. Наркотики были изъяты утром 5 сентября на КПП Та-Чат-Чай у моста, соединяющего Пхукет с материком.

Как следует из сообщения главы окружной управы Мыанг-Пхукет, около 4:30 дежурившие на КПП сотрудники полиции обратили внимание на припаркованный неподалеку синий седан Toyota Camry с бангкокскими номерами. Внутри машины находились два человека – 40-летний Эккасит Сриджарунг и 21-летний Рачен Тохла.

На тот момент у официальных лиц имелась информация о готовящейся поставке на остров крупной партии наркотиков, и полицейские решили распросить показавшихся им подозрительными мужчин.

В полицейском участке Эккасит Сриджарунг и Рачен Тохла сознались, что поставка действительно должна была произойти утром 5 числа. Наркотики должны были быть ввезены на остров на белом Isuzu Mu-X с пхукетскими номерами.

По словам Эккасита и Рачена, доставка осуществлялась из Чумпхона, а сами они выступали в роли передовой группы, проверявшей трассу на наличие полицейских блокпостов.

Описанный мужчинами Isuzu Mu-X въехал на остров около 5:30, после чего был остановлен на КПП Та-Чат-Чай и досмотрен. В салоне автомобиля полицейские обнаружили 385 кг расфасованного по целлофановым пакетам кратом. Управлявший машиной 29-летний Наттапонг Бинья-Те и его 40-летний пассажир Тханакорн Кхуййоксук и были задержаны и присоединились к своим «разведчикам» в полицейском участке.

Господин Кхуййоксук оказался действующим сержантом морской полиции в звании старшего сержанта-майора. При этом задержанные первыми Эккасит и Рачен указали на него как на человека, нанявшего их для участия в нелегальной операции за 5 тыс. бат каждого. Рейс 5 сентября рейс был их четвертым эпизодом работы на сотрудника морской полиции.

Водитель Наттапонг Бинья-Те оказался полноправным партнером сержанта. В случае успешной доставки и продажи кратом мужчины должны были разделить прибыль поровну.

Всем четверым задержанным предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств с целью продажи. Сержанту Кхуййоксуку дополнительно предъявили обвинения в незаконном хранении боеприпасов, поскольку при досмотре у него обнаружили два патрона для огнестрельного оружия.