Сержант морской полиции задержан при попытке ввоза наркотиков на Пхукет

Полиция Пхукета пресекла попытку ввоза на остров 285 кг кратома. Наркотики были изъяты утром 5 сентября на КПП Та-Чат-Чай у моста, соединяющего Пхукет с материком.
Как следует из сообщения главы окружной управы Мыанг-Пхукет, около 4:30 дежурившие на КПП сотрудники полиции обратили внимание на припаркованный неподалеку синий седан Toyota Camry с бангкокскими номерами. Внутри машины находились два человека – 40-летний Эккасит Сриджарунг и 21-летний Рачен Тохла.
На тот момент у официальных лиц имелась информация о готовящейся поставке на остров крупной партии наркотиков, и полицейские решили распросить показавшихся им подозрительными мужчин.
В полицейском участке Эккасит Сриджарунг и Рачен Тохла сознались, что поставка действительно должна была произойти утром 5 числа. Наркотики должны были быть ввезены на остров на белом Isuzu Mu-X с пхукетскими номерами.
По словам Эккасита и Рачена, доставка осуществлялась из Чумпхона, а сами они выступали в роли передовой группы, проверявшей трассу на наличие полицейских блокпостов.
Описанный мужчинами Isuzu Mu-X въехал на остров около 5:30, после чего был остановлен на КПП Та-Чат-Чай и досмотрен. В салоне автомобиля полицейские обнаружили 385 кг расфасованного по целлофановым пакетам кратом. Управлявший машиной 29-летний Наттапонг Бинья-Те и его 40-летний пассажир Тханакорн Кхуййоксук и были задержаны и присоединились к своим «разведчикам» в полицейском участке.
Господин Кхуййоксук оказался действующим сержантом морской полиции в звании старшего сержанта-майора. При этом задержанные первыми Эккасит и Рачен указали на него как на человека, нанявшего их для участия в нелегальной операции за 5 тыс. бат каждого. Рейс 5 сентября рейс был их четвертым эпизодом работы на сотрудника морской полиции.
Водитель Наттапонг Бинья-Те оказался полноправным партнером сержанта. В случае успешной доставки и продажи кратом мужчины должны были разделить прибыль поровну.
Всем четверым задержанным предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств с целью продажи. Сержанту Кхуййоксуку дополнительно предъявили обвинения в незаконном хранении боеприпасов, поскольку при досмотре у него обнаружили два патрона для огнестрельного оружия.