Сервис заказа такси Bolt стал легальным в Таиланде

Департамент наземного транспорта Таиланда (DLT) официально объявил, что европейский сервис Bolt вошел в список одобренных для использования на Пхукете и по всей стране приложений для заказа такси. Объявление было сделано 3 июня, когда у ведомства должен был быть выходной день по причине субботы и сразу двух национальных праздников: дня рождения Королевы и дня Висакха Буча.

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В заявлении на странице DLT в Facebook приводится следующий обновленный список легальных приложений для заказа такси в Таиланде:

Hello Phuket; Bonku; Asia Cab (CABB); Grab; Robinhood; AirAsia Super App; Bolt.

Некоторые из них работают только в Бангкоке, другие доступны и на Пхукете. В частности, на острове теперь три легальных сервиса заказа такси через мобильное приложение: Hello Phuket, Grab и Bolt. Такси CABB на Пхукете работают, но без возможности заказать автомобиль через приложение.

Комментируя расширение списка, официальный представитель DLT Сексом Аккапхан повторил призыв к пассажирам использовать только легальные приложения для заказа такси, чтобы быть уверенными в безопасности и справедливой стоимости услуг. В адрес водителей повторно прозвучал призыв регистрироваться в Дептрансе для оказания услуг в рамках закона.

Также заявление DLT служит очередным подтверждением того, что не все машины с черно-белыми номерами являются нелегальными такси. При наличии наклейки Car App такое такси тоже легально, но заказывать его можно лишь через мобильное приложение.

В постере DLT приводятся следующие три категории такси, доступных для заказа через приложения:

Таксиметры. Автомобили такси со счетчиками, имеющие форменную ливрею и желто-черные номера. Водитель должен пользоваться счетчиком.

Частные авто со стикерами. Машины, формально зарегистрированные как авто для личного пользования, но имеющие отдельное разрешение на работу через мобильные приложения, что подтверждает наклейка Car App. Водитель должен принимать заказы только через приложения.

Водитель должен принимать заказы только через приложения. Мототакси. Двухколесные такси, официально зарегистрированные в Дептрансе и имеющие желто-черные номера. Водитель должен быть в жилетке.

В списке не упомянуты работающие на Пхукете в большом числе такси с зелеными номерами. В норме они обслуживают определенные локации, такие как конкретные отели или торговые центры, но доступны для вызова и через легальные мобильные приложения.

В публикации DLT не говорится, когда именно ведомство одобрило Bolt. О том, что это могло произойти без официальных заявлений, сообщила 29 мая страница Phuket Info Center, опубликовавшая в подтверждение своих слов внутреннее уведомление Bolt для водителей от 12 мая.

Затем страница опубликовала расширенные список из семи легальных приложений. Его позже опубликовал у себя и пхукетский офис DLT, известный под аббревиатурой PLTO, однако пояснений офис не дал. На официальной странице DLT сообщение появилось лишь 3 июня, причем без той картинки-списка, которую публиковали Phuket Info Center и PLTO.

Примечательно, что и представитель самой фирмы Bolt, с которым редакция The Phuket News связалась 29 мая, воздержался от прямого подтверждения легального статуса, а выразился максимально аккуратно.

«Мы хотели бы заверить вас, что Bolt отвечает всем юридическим требованиям для работы приложения на Пхукете и полностью сотрудничает с местными властями», – сказал представитель компании.