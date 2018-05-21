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Серия взрывов прокатилась по южному Таиланду

Не менее десяти взрывов прогремели в провинциях Яла, Паттани и Нараттхиват вечером 20 мая.

Новости Пхукета

21 Мая 2018 09:10:13

Фото: Abdulloh Benjakat / Bangkok Post
Фото: Abdulloh Benjakat / Bangkok Post

Серия скоординированных взрывов началась в трех южных провинциях в 19:00, когда местные мусульмане закончили вечернюю молитву, пишет Bangkok Post. Издание уточняет, что правоохранительные органы пока не подчитали количество пострадавших (их число в публикации газеты оценивается как «несколько человек»). Подтвержденная информация о погибших отсутствует.

Как пишет Bangkok Post, в провинции Яла в воскресенье вечером взорвались четыре бомбы. Одно устройство было заложено у банкомата Krungthai Bank в тамбоне Кабанг. В тамбонах Талинг-Чан и Каюбоко бомбы была прикреплена к мачтам электропередач. Еще одно устройство сработало на парковке у военной базы в тамбоне Тхан-То, также неизвестные атаковали опорный пункт силовиков при помощи гранат.

В Нараттхивате взрывные устройства сработали у банкомата Islamic Bank в тамбоне Тон-Сай и в ряде других мест, которые Bangkok Post не указывает. Кроме того, боевики обстреляли расположение рейнджеров у местного офиса Управления водоснабжения.

В провинции Паттани взрывные устройства сработали у банкоматов Kasikorn Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Krungthai Bank, Government Savings Bank и Islamic Bank в четырех разных округах. Также в Паттани были совершены нападения на рейнджеров.

В публикации Bangkok Post активизация террористов связывается с началом священного для мусульман месяца Рамадан. В предыдущие годы сепаратисты также встречали начало Рамадана взрывами и поджогами.

 

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