Серия взрывов произошла в Бангкоке во время встречи министров иностранных дел АСЕАН

Согласно заявлению полковника полиции Камторна Уйчарона, три бомбы были взорваны у комплекса правительственных зданий в районе Чэнг-Ваттана, две – в районе Чонг-Нонси, одна – у площади Суанг-Луанг.
Столичные СМИ сообщают о нескольких пострадавших, но информация о тяжести полученных ими травм отсуствует.
Премьер-министр Прают Чан-Оча уже отдал распоряжение усилить меры безопасности и обеспечить защиту людей.
Газета Bangkok Post описывает произошедшее как «символическую атаку, нацеленную на дискредитацию правительства во время крупного [международного] саммита без массовых жертв среди населения».
Посольство России рекомендовало находящимся в Бангкоке россиянам «ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте».