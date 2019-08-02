Серия взрывов произошла в Бангкоке во время встречи министров иностранных дел АСЕАН

Полиция подтвердила, что в общей сложности шесть взрывных устройств сработали в Бангкоке утром 2 июня и еще одно было обезврежено до приведения в действие. Организаторы взрывов пока не установлены. Атака произошла во время проведения в городе 52-й ежегодной встречи министров иностранных дел АСЕАН.

2 Августа 2019, 03:15 PM

Фото: Bangkok Post

Согласно заявлению полковника полиции Камторна Уйчарона, три бомбы были взорваны у комплекса правительственных зданий в районе Чэнг-Ваттана, две – в районе Чонг-Нонси, одна – у площади Суанг-Луанг.

Столичные СМИ сообщают о нескольких пострадавших, но информация о тяжести полученных ими травм отсуствует.

Премьер-министр Прают Чан-Оча уже отдал распоряжение усилить меры безопасности и обеспечить защиту людей.

Газета Bangkok Post описывает произошедшее как «символическую атаку, нацеленную на дискредитацию правительства во время крупного [международного] саммита без массовых жертв среди населения».

Посольство России рекомендовало находящимся в Бангкоке россиянам «ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте».