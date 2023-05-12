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Серия поджогов произошла в южном Таиланде, атакованы вышки сотовой свзяи

На юге Таиланда произошла серия скоординированных атак на объекты инфраструктуры. Вечером 11 мая в провинциях Яла, Паттани и Нараттхиват неустановленные лица начали поджигать мачты электропередач и вышки мобильной связи. Атаки были произведены в 23 локациях.

Новости Пхукета

12 Мая 2023, 02:52 PM
Подожженная вышка сотовой связи на юге Таиланда. Фото: Bangkok Post

Подожженная вышка сотовой связи на юге Таиланда. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, поджоги столбов и выше начались в трех южных провинциях примерно в 21:00 и продолжались около двух часов, до 23:00.

Нападения были осуществлены в семи локациях в Яле, в 12 локациях в Паттани и в четырех локациях в Нараттхивате. Атаки вызвали временное нарушение работы сотовой связи, но перебоев в энергоснабжении не было зафисировано. О пострадавших также не сообщалось.

Также в Паттани и соседней провинции Сонгкхла растянули несколько баннеров с лозунгом «Мир в Паттани принесет демократия».

Напомним, что вооруженное противостояние мусульманских групп и центральных властей продолжается в Яле, Нараттхивате и Паттани уже много лет. В трех провинциях действует особый режим безопасности. При этом местные радикальные группы редко проводят акции за пределами своих провинций.

Во воскресенье, 14 мая, в Таиланде пройдут вторые после военного переворота 2014 года парламентские выборы. Генерал Прают Чан-Оча претендует на то, чтобы сохранить за собой пост главы правительства, который он занимает девять лет.

 

 

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