Сергей Лавров официально открыл генконсульство России на Пхукете

В субботу, 15 июля, на Пхукете состоялась официальная церемония открытия генерального консульства Российской Федерации. В гавани Royal Phuket Marina, где с 2020 базируется дипмиссия, был поднят российский флаг. Участие в церемонии открытия принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сделавший остановку на острове по пути из Индонезии.

Самолет господина Лаврова совершил посадку в международном аэропорту Пхукета около 21:00 вечера 14 июля, о чем сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью Таиланда (PR Phuket). Министра и членов его делегации встречали посол России в Таиланде Евгений Томихин, вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван, заместитель начальника провинциальной полиции Джирасак Сиемсак, глава паспортного офиса Самерджит Лимликит, глава Департамента Европы в МИД Таиланда Аси Мамани.

На следующий день, 15 июля, состоялась церемония официального открытия генерального консульства на Пхукете, которое как раз к этому моменту завершило переезд в новое здание, находящее на центральной площади комплекса Royal Phuket Marina, основанного британским бизнесменом Гулу Лалвани. На встречу был приглашен узкий круг постоянно проживающих на острове российских граждан.

«Сегодняшнее событие добавляет яркую страницу к истории дипломатических отношений между нашими странами, которая насчитывает 126 лет. Отрадно, что к настоящему моменту совместными усилиями удалось создать прочный фундамент российско-таиландских связей, позволяющий выстраивать наше сотрудничество надежно, во взаимоуважительном ключе, без оглядки на колебания геополитической конъюнктуры», – заявил господин Лавров, выступая в Royal Phuket Marina.

Министр отметил, что с октября 2022 года Таиланд принял более 1 млн российских граждан, «причем половина из них провели свои каникулы именно в Пхукете».

Господин Лавров повторил, что «отчетливая тенденция к росту туристического потока» наметилась после возобновления прямого авиасообщения между Россией и Таиландом на старте предыдущего высокого сезона.

Авиасообщение было прервано по инициативе Москвы в марте 2022 года и возобновлено в последних числах октября, хотя резкое увеличение российских прибытия фиксировалось Иммиграционным бюро Пхукета с конца сентября.

Господин Лавров анонсировал открытие «дополнительных дипломатических представительств в других дружественных нам государствах региона», но не уточнил, о каких именно странах идет речь.

В своем вступительном слове на «встрече с Союзом российских соотечественников в Таиланде, Пхукет», господин Лавров назвал Королевство страной, «где создаются хорошие условия» для россиян.

«Всегда приятно ощущать, что наши культура, традиции, язык, песни и танцы востребованы во всех уголках мира. Отрадно, что Таиланд – одна из тех стран, где создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но бывают ситуации (они неизбежно возникают), когда приходится выручать людей из того или иного непростого положения», – отметил глава МИД РФ.

«Для этой цели в этом прекрасном здании начнут работу квалифицированные сотрудники», – пообещал министр.

Комплекс Royal Phuket Marina, в котором располагается прекрасное здание генконсульства, находится в тамбоне Ко-Кэу, на шоссе Thepkrasattri Rd. ровно на середине пути между Пхукет-Тауном и Памятником Героиням.

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Генконсульство на Пхукете функционирует с 2020 года и отвечает также за провинции Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Транг, Сатун, Чумпхон, Накхон-Сри-Тхаммарат, Наратхиват, Пхаттхалунг, Сонгкхла и Яла. Пост генерального консула занимает Владимир Соснов.