Сентябрьский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

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Гастрономический вечер Dîner Savoyard будет посвящен савойской кухне. Гостей ждут блюда и напитки из юго-западного региона Франции, раскинувшегося от Женевского озера до Французской Ривьеры. Мероприятие пройдет в ресторане Cosmo при отеле The Nai Harn Phuket в четверг, 7 сентября. Шеф Марк Джонс приготовит для участников ужина La Chaine des Rotisseurs на Пхукете восхитительное меню с подходящими напитками к каждому блюду.

Дресс-код – джинсы не приветствуются, пиджак для мужчин по желанию, цепь La Chaine des Rotisseurs. Стоимость для членов общества – 6 тыс. бат с человека, для узкого круга других гостей – 6,5 тыс. бат. Бронирование билетов на уникальный ужин – через phuketticketmaster.com *Оплата банковским переводом без дополнительных сборов, иные опции с дополнительным сбором.