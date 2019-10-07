Сенаторы ознакомились с состоянием туризма на Пхукете

Члены сенатского комитета по туризму и спорту нанесли визит на Пхукет в первых числах октября и выслушали доклады местных властей о состоянии туризма на острове. Заодно сенаторы во главе с Чумнумом Ардвонгом оценили организацию Вегетарианского фестиваля.

Новости Пхукета

7 Октября 2019, 10:01 AM

Сенатор Чумнум Ардвонг и губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана. Фото: Phuket PR Department

«На нас произвела впечатление организация Вегетарианского фестиваля на Пхукете и уровень координации между государственными ведомствами и частным сектором. Среди тайских провинций Пхукет занимает второе место по генерируемым доходам, таким образом при развитии туризма здесь необходимо учитывать два следующих приоритетных вопроса: экологическую устойчивость этого развития и объемы поддержки самому острову», – заявил господин Ардвонг.

Как отметила глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Канокккиттика Критвутикон, с января по август включительно остров принял около 9,85 млн туристов (данные местного офиса Минтуризма). При это соотношение тайских туристов и иностранцев – 20% на 80% (1,97 млн человек на 7,88 млн).

«Самым массовым является турпоток из Китая, составивший 3 млн человек. На втором месте находятся туристы из России с показателем в 900 тыс., а на третьем – туристы из Германии, которых было около 600 тыс. Также с недавнего времени на Пхукет прилетает значительное число туристов из Индии, поскольку стало больше прямых рейсов, включая рейсы из таких городов как Дели, Мумбаи и Бенгалуру», – заявила госпожа Критвутикон.

Стоит отметить, что цифры госпожи Критвутикон не совпадают с официальными данными Минтуризма по количеству зарубежных прибытий, основанными на данных Иммиграционного бюро. Так, согласно этим данным в январе-августе 918,62 тыс. туристов из России пришлось на весь Таиланд целиком, а не на Пхукет. При этом цифры по прибытиям из Китая выглядят реалистичными. Всего страна с начала года приняла 7,67 млн.

В ходе визита на Пхукет сенатской делегации местная торговая палата воспользовалась возможностью обратиться к представителям Бангкока с просьбой оказать поддержку развитию на острове нишевого туризма – спортивного и делового (MICE). В частности, торговая палата надеется на открытие на острове крупного конференц-центра для проведения международных выставок, семинаров и других мероприятий.

«В добавок мы бы хотели, чтобы правительство стимулировало рост числа авиарейсов из Индии, которому сейчас мешает госрегулирование», – заявил глава Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет.