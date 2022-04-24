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Сенатор встретился с жителями Кокосового острова

Жители Кокосового острова (Ко-Мапрао) воспользовались выпавшей им возможностью донести до Бангкока, что отсутствие туристов бьет не только непосредственно по индустрии гостеприимства, но по всей экономике Пхукета, включая фермеров. Об этом они заявили на встрече с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем, который посетил Ко-Мапрао 22 апреля.

Новости Пхукета

25 Апреля 2022, 09:00 AM
На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

На Кокосовом острове прошла встреча жителей с вице-президентом сенатского комитета по делам населения южных провинций Сомчаем Сианглаем. Фото: PR Phuket

Кокосовый остров располагается у восточного побережья Пхукета и представляет собой относительно автономное сообщество 700 жителей на 2 тыс. рай земли. Всего на острове насчитывается 180 домохозяйств.

Остров практически полностью полагается на туризм, занимаясь обслуживанием отдыхающих. После закрытия границ жители остались без источников постоянного дохода и до сих пор вынуждены полагаться на продуктовую помощь, которую среди прочих оказывают One Phuket и Living Waters Phuket.

Как сообщили жители Мапрао сенатору Сианглаю, до пандемии четыре из пяти жителей обеспечивали себя за счет приема туризма, будь то работа в самой сфере гостеприимства или добыча морепродуктов, которые в итоге тоже попадали на стол к отдыхающим. Сейчас же этих клиентов нет.

Поселение на Кокосовом острове было включено в программу устойчивого развития и поддержки губернатора Наронга Вунсиеу, однако эффект от нее ограниченный. Другие инициативы официальных лиц также работают, но не способны полностью ликвидировать негативные эффекты кризиса в туризме. При этом, к примеру, именно остров Мапрао в конце прошлого года выиграла кулинарный конкурс среди альтернативных туристических направлений Пхукета.

Выслушав жителей, сенатор Сианглай похвалил реализуемую на Мапрао модель самодостаточной и ответственной экономики, но при этом отметил, что населению острова «нужен туризм».

«Здесь есть очевидная зависимость», – констатировал представитель Сената.

Он рекомендовал властям заняться сбором данных о потребностях жителей, чтобы принять дальнейшие меры адресной помощи сообществу Мапрао и всем остальным фермерам и рыболовам острова. Также сенатор не упустил возможности использовать термин «мягкая сила», который в последнее время полюбили официальные лица Таиланда.

«У Кокосового острова есть возможность стимулировать перемены, у него есть ценный ресурс мягкой силы», – заявил вице-президент сенатского комитета.

 

 

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