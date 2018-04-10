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Семью из трех человек расстреляли в собственном доме в Вичите

Полицейские Пхукета и Пханг-Нга продолжают поиск стрелка, напавшего на семью из трех человек в Вичите вечером 9 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Апреля 2018 11:33:40

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Вичита получила сообщение о стрельбе в поселке Moo Baan Tinnawut на Chao Fa West Rd. около 23:30 вечера 9 апреля. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили двух мужчин и женщину с огнестрельными ранениями. Все трое оказались членами одной семьи – отцом, матерью и сыном соответственно.

В настоящий момент 42-летний Сомчай Киеингчан и его 43-летняя супруга Урарат находятся в отделении интенсивной терапии больницы Vachira Phuket Hospital. Их сын – 20-летний Тханават – также находится в больнице, однако, в отличие от родителей, он пребывает в сознании и может общаться с полицейскими.

По словам полицейских, о стрельбе в доме Киеингчанов сообщили соседи, услышавшие выстрелы. Всего стрелок произвел их не менее семи.

Согласно данным предварительного расследования, на семью напал мужчина по имени Аон (полное имя не указано), проживавший в том же поселке. Информация о нем была передана всем полицейским участкам Пхукета и Пханг-Нга, поскольку правоохранители полагают, что подозреваемый мог покинуть остров.

Отец подозреваемого доставлен в полицию для дачи показаний. Мотив преступника пока неизвестен.

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