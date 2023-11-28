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Семья погибшей девушки из Люксембурга ждет ответов от полиции

Родственники 19-летней девушки, погибшей в дорожной аварии на Пхукете три недели назад, ждут от полиции итогов расследования, но пока не получили никаких новостей. Об этом сообщил на прошлой неделе люксембургский телеканал RTL. Семья обеспокоена, что «расследование не будет проведено должным образом». Скутер с девушкой и ее молодым человеком сбил легковой автомобиль, за рулем которого находилась 41-летняя россиянка Ирина Пустовалова. На записях CCTV видно, что байк просто двигался по дороге от кольца Чалонга в сторону Раваи, когда его на высокой скорости протаранила сзади машина россиянки. Авария произошла в ночь с 4 на 5 ноября, полиция Пхукета до сих пор ее не комментировала.

Новости Пхукета

29 Ноября 2023, 09:00 AM
Россиянка сбила скутер с туристами из США и Люксембурга на пустой дороге в Раваи ночью 5 ноября. Полиция ничего не сказала о том, из-за чего могло произойти ДТП. Фото: Rawai Municipality

Россиянка сбила скутер с туристами из США и Люксембурга на пустой дороге в Раваи ночью 5 ноября. Полиция ничего не сказала о том, из-за чего могло произойти ДТП. Фото: Rawai Municipality

Гражданка Люксембурга Шинтген Сей-Лан (19 лет) и гражданин США Николас Джозеф Айоуб (21 год) погибли в дорожной аварии к югу от кольца Чалонга около 1:00 ночи 5 ноября. Скутер, которым управлял господин Айоуб, сбил легковой автомобиль BYD россиянки Ирины Пустоваловой. Гражданка России была госпитализирована.

Инцидент произошел в тот же день, когда на Пхукете находился заместитель начальника туристической полиции генерал-майор Саксира Пхыакам. Затем на острове проходили мероприятия, приуроченные к Дню памяти жертв дорожных аварий и совещание Комитета по дорожной безопасности, на котором было принято обязательство о снижении смертности в ДТП. Также прошел целый ряд других мероприятий, призванных укрепить уверенность туристов в безопасности Пхукета.

Ничего из этого не побудило полицию Пхукета публично признать факт аварии на Wiset Rd., взять дело на контроль или хотя бы сообщить, была ли управлявшая машиной россиянка проверена на алкоголь.

На прошлой неделе, спустя более половины месяца после ДТП, тетя погибшей девушки Зара-Ли Пиццуто сообщила телеканалу RTL, что семья тоже «не получила никаких новостей» от пхукетской полиции.

На этом фоне 23 ноября семья обратилась за помощью в Министерство иностранных дел Люксембурга. Телеканал RTL указал, что дипломатическое ведомство заверило, что «свяжется с местными властями на Пхукете». По состоянию на 28 ноября ни о каком прогрессе в расследовании не сообщалось.

«Мы понимаем, что такие дела занимают много времени, но мы обеспокоены, что расследование не будет проведено должны образом», – заявила госпожа Пиццуто в интервью RTL.

«Надеемся добиться справедливости и получить поддержку от правительства Люксембурга», – добавила она.

 

 

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