Семья погибшей девушки из Люксембурга ждет ответов от полиции

Родственники 19-летней девушки, погибшей в дорожной аварии на Пхукете три недели назад, ждут от полиции итогов расследования, но пока не получили никаких новостей. Об этом сообщил на прошлой неделе люксембургский телеканал RTL. Семья обеспокоена, что «расследование не будет проведено должным образом». Скутер с девушкой и ее молодым человеком сбил легковой автомобиль, за рулем которого находилась 41-летняя россиянка Ирина Пустовалова. На записях CCTV видно, что байк просто двигался по дороге от кольца Чалонга в сторону Раваи, когда его на высокой скорости протаранила сзади машина россиянки. Авария произошла в ночь с 4 на 5 ноября, полиция Пхукета до сих пор ее не комментировала.

Новости Пхукета

29 Ноября 2023, 09:00 AM

Россиянка сбила скутер с туристами из США и Люксембурга на пустой дороге в Раваи ночью 5 ноября. Полиция ничего не сказала о том, из-за чего могло произойти ДТП. Фото: Rawai Municipality