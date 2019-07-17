Съемки «Форсажа 9» продолжаются в Краби

В провинции Краби продолжаются съемки девятой части голливудской кинофраншизы «Форсаж». По словам губернатор Краби Китибоди Правита, на съемках провинция заработает дополнительные 50 млн бат в неделю и низкий сезон там почти не ощущается.

17 Июля 2019, 06:16 PM

Фото: Krabi PR Department

Как рассказал господин Правит, в начале этой недели съемочная группа переместилась в некий «старый карьер», где сейчас снимаются «одни из самых важных сцен» кинофильма. Съемки в этой локации будут продолжаться до 27 июля, после чего коллектив «Форсажа 9» должен покинуть Таиланд.

Сцены снимаются на территории площадью в 89 рай, прилегающей к охраняемому лесному резерву, но вреда природе нанесено не будет. Кроме того, в заключительный день работы съемочной группы планируется отснять сцены погони на Klong Sakeaw Rd.

«Съемки «Форсажа 9» в нашей провинции генерируют не менее 46-50 млн бат дополнительного дохода в неделю, поскольку съемочная группа платит за размещение в отелях, питание в ресторанах, дежурство сотрудников охранных компаний, перемещение по провинции на минивэнах. В последние дни складывается такое ощущение, что в Краби сейчас скорее высокий сезон, чем низкий. В отличие от Пхукета, где на туристическом рынке затишье», – с удовлетворением отметил губернатор Правит.

С аналогичным заявлением выступил и президент Ассоциации отелей Краби Эккавит Пиньотхамманотхай, подчеркнувший, что съемки «Форсажа 9» стали превосходным подспорьем для местного турзбинеса в низкий сезон.