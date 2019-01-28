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Семилетний ребенок госпитализирован после нападения бродячих собак

Врачи больницы Vachira Hospital провели первую операцию семилетнему мальчику, на которого напали бродячие собаки в провинции Пханг-Нга.

Новости Пхукета

28 Января 2019, 11:09 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Как подтвердили The Phuket News в полиции Кхок-Клоя, группа бродячих собак напала на трех детей около 9:30 утра 27 января. Нападение произошло на побережье у моста, соединяющего Пхукет с материком.

Двум мальчикам удалось убежать от собак, но семилетний Ди Макс (полное имя не раскрывается) спастись от животных не смог. К моменту, когда местные жители отогнали псов, он получил множество ран на руках и ногах, голове, шее и торсе. Ребенка сперва доставили в Takua Thung Hospital, а оттуда перевели в Vachira Hopital Phuket.

Глава Vachira Hospital Вирасак Лаутонгкум рассказал, что с Ди Максом сейчас работает команда специалистов по педиатрии, хирургии и пластической хирургии. Первая операция была проведена вчера вечером, ребенок находится в отделении интенсивной терапии.

Пострадавшего мальчика уже посетили официальные лица во главе с вице-губернатором Пракобом Вонгманирунгом.

 

 

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