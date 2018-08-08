Семилетний ребенок едва не утонул на Най-Харне

Преподавательница одной из пхукетских школ спасла семилетнего ребенка, едва не утонувшего на пляже Най-Харн по второй половине дня 6 августа.

8 Августа 2018 16:19:18

В среду, 8 августа, ассоциация спасателей ISLA заявила о необходимости временно закрыть все популярные пляжи Пхукета из-за опасных погодных условий. Фото: ISLA

Женщина, оказавшаяся иностранкой, сама сообщила The Phuket News и «Новостям Пхукета» о происшествии, а затем информацию подтвердил один из дежуривших в тот день на пляже спасателей. При этом текущее состояние мальчика до сих пор неизвестно, лайфгарды не смогли сообщить ни его имя, ни название больницы, куда его доставили.

Иностранка рассказала корреспонденту The Phuket News, что достала ребенка из воды без сознания и в течение четырех минут проводила сердечно-легочную реанимацию, пока он не начал дышать.

«Когда я достала его из воды, его кожа уже была бело-синего цвета. Я начала делать массаж сердца, некая тайская женщина принялась мне помогать. Все продолжалось четыре минуты, а спасатели просто стояли и смотрели на нас. Затем один из них принес баллон с кислородом, хотя ребенок еще не мог дышать. Было похоже, что спасатели просто не знали, что делать», – рассказала женщина.

Поговоривший с журналистами пляжный спасатель подтвердил, что ребенка достали из воды находившиеся на пляже люди, а не дежурившие там лайфгарды. Вопроса о том, насколько активно они участвовали в оказании помощи, собеседник редакции не коснулся. При этом спасатель подчеркнул, что родители должны следить за безопасность своих детей при посещении пляжей.

«Я хочу сказать родителям, чтобы следили за своими детьми, когда те играют в воде. В особенности в заводи на пляже Най-Харн, поскольку спасатели там не дежурят, а тонут в этом месте постоянно», – заявил лайфгард.

Спасатель не уточнил, почему никто из его коллег до сих пор не дежурит у заводи, которую сами лайфгарды считают опасным местом. В частности, именно в ней в прошлом году утонул семилетний Кьетмондет Трайюанг. Мальчика достали из воды без сознания и провели сердечно-легочную реанимацию, но через неделю он скончался в больнице не приходя в сознание. При этом тогда спасатели также говорили о том, что не патрулируют место, где утонул ребенок.

Отметим, что последний инцидент на Най-Харне произошел в то время, когда на острове действовало штормовое предупреждение, а сегодня ассоциация пляжных спасателей ISLA рекомендовала и вовсе закрыть все популярные пляжи острова из-за слишком высокой опасности для отдыхающих.

В список пляжей, купание на которых может представлять угрозу для жизни ISLA включили Най-Харн, Ката-Ной, Ката, Карон, Сурин, Банг-Тао, Лайан, Най-Тхон, Най-Янг и Май-Кхао, то есть практически все южное и западное побережье Пхукета, выходящее к открытому океану.