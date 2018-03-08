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Семеро французов задержаны на Пхукете за похищение соотечественницы

Полиция Чалонга подтвердила задержание семерых граждан Франции по заявлению их соотечественницы, сообщившей о том, что она была похищена мужчинами с целью получения выкупа в размере 5 тыс. евро (около 194 тыс. бат).

Таньялак Сакут

8 Марта 2018 17:20:42

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

Шеф полиции Чалонга Прачум Руангтхонг подтвердил «Новостям Пхукета», что семеро граждан Франции были задержаны за похищение соотечественницы и вымогательство. В настоящий момент дело расследуется местной полицией, а иностранцы находятся под стражей в камерах изолятора при пхукетском суде.

Полковник Руангтхонг привел следующие имена задержанных: Идрисс Суллиман (25 лет); Янн Кимулина (25 лет); Брахим Сайдин (21 год); Моухсин Визкран (23 года); Ясин Маатуг (32 года); Лидиа Коаунг Нленд (21 год); Сахра Зерари (19 лет).

Имени потерпевшей полковник не раскрыл, ограничившись информацией о том, что она также является гражданкой Франции и ей 21 год.

«Все семеро находятся под стражей, пока полиция проводит проверку на предмет наличия у них криминальных биографий. Французская полиция проинформировала нас, что некоторые из подозреваемых привлекались к ответственности в родной стране по наркотическим делам. Мы пока не установили мотивы их действий в последнем случае», – заявил полковник Руангтхонг.

Шеф полиции Чалонга рассказал, что потерпевшая в сопровождении сотрудников французского посольства явилась в полицейский участок 6 марта и подала заявление, в котором сообщила о том, что была похищена, после чего ее родственников заставили переслать 5 тыс. евро, угрожая в противном случае расправиться с ней.

«Они забрали ее из развлекательного заведения на Бангла-Роуд в Патонге и на мотоцикле отвезли на Soi Yod Sanae в Чалонге около 5:00 утра 4 марта. Они обвинили ее в том, что она украла у них 5 тыс. евро, сняли видео с угрозами в ее адрес и отправили ее семье во Франции. От семьи они потребовали деньги», – рассказал полковник Руатнгтхонг.

По словам офицера, следов крови на месте событий полицейские не нашли.

«Ее семья была напугана и переслала требуемые 5 тыс. евро. Затем похитители отпустили женщину около полудня 4 марта», – заявил офицер.

С учетом разницы в часовых поясах, подозреваемые связались с семьей потерпевшей и получили деньги в промежутке между 23:00 и 6:00 по парижскому времени.

«Ее семья затем связалась с посольством Франции в Таиланде, сотрудники которого сопроводили потерпевшую в полицейский участок Чалонга для подачи заявления», – заявил полковник Руатнгтхонг. Затем подозреваемые были задержаны.

«Записи Иммиграционного бюро показывают, что они часто въезжали в Таиланд и выезжали из страны как туристы. Сейчас мы переводим видеозапись на французском, которую они послали семье потерпевшей, для приобщения ее к делу», – заявил полковник.

В беседе с «Новостями Пхукета» шеф полиции Чалонга не озвучил версию событий другой стороны. При этом вменяемое задержанным преступление попадает под статью 313 Уголовного кодекса Таиланда, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни (формально высшая мера наказания в Таиланде до сих пор не отменена).

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