Семь тысяч водителей отправлены на пробацию за вождение в пьяном виде

В ходе первых шести дней новогодней кампании по усиленному контролю на дорогах 6992 водителя были отправлены на пробацию за вождение в пьяном виде, действие их водительских прав было приостановлено. Еще 270 человек были арестованы за езду в состоянии наркотического опьянения, соответствующие цифры озвучил глава Департамента пробации Виракит Ханпарипан.

Новости Пхукета

4 Января 2023, 12:47 PM

Пункт дорожного контроля на Пхукете. Фото: Phuket OrBorJor

Больше всего случаев отправки на пробацию за вождение в пьяном виде было выявлено в провинциях Рой-Эт, Нонтхабури и Самут-Пракан, пишет Bangkok Post. Власти Пхукета называют вождение в пьяном виде одной из главных проблем и одним из ключевых факторов аварийности в новогодний период, но в последние годы не публикуют данных ни по количеству выявленных случаев, ни по наказаниям за это нарушение.

Традиционно одним из распространенных видов наказания за вождение в пьяном виде в Новый год и Сонгран является прохождение принудительных работ в больницах, причем таким образом, чтобы человек был так или иначе задействован в оказании помощи жертвам дорожных аварий.

Согласно официальному отчету пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), за период с 29 декабря по 3 января на острове было зафиксировано всего 34 дорожных аварии, в которых пострадали 34 человека и три погибли.

Комитет по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) согласен с количеством погибших, но число пострадавших в его статистике в десять раз выше.

Реального количества ДТП и числа получивших травмы людей не знает никто, поскольку о подавляющем большинстве аварий без тяжелых последствий не сообщается ни в полицию, ни в экстренные службы, ни в больницы.

Напомним, что трое погибших в ДТП за период с 29 декабря по 3 января – это ровно столько же, сколько погибло 28 декабря, за день до официального начала усиленного контроля за безопасностью на дорогах.

Пока что уровень смертности в целом не сильно выходит за пределы среднего диапазона за 2022 год, года погибли 107 человек, то есть по одному человеку на каждые три дня. Но если бы «Семь дней опасности» начались на сутки раньше, то статистика могла бы быть вдвое хуже.