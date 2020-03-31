Пхукетский комитет по эпидемиологии подтвердил, что на острове были выявлены еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди заболевших – двое детей с канадским гражданством.

Новости Пхукета

31 Марта 2020, 03:01 PM

Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно данным на 31 марта, общее число официально зарегистрированных заболевших с начала вспышки коронавируса достигло 69 человек. Из них восемь человек уже выздоровели и покинули больницы, еще 61 пациент проходит лечение (состояние одного оценивается как тяжелое).

Всего с начала медицинского контроля под наблюдение были помещены 1039 человек, при этом у 915 из них болезнь не подтвердилась, 55 в настоящий момент ожидают результатов анализов.

Среди новых заболевших значатся три члена семьи школьного учителя из Канады, о болезни которого было официально сообщено 30 марта. Сегодня официальные лица добавили, что вместе с мужчиной заразились его супруга, двухлетний сын и четырехлетняя дочь.

Согласно официальному отчету, мать заболела 24 марта, отец – 25 марта, а дети – 28 марта. При этом редакция The Phuket News имеет подтверждение того, что на деле вся семья сдала анализы одновременно и также одновременно получила положительные результаты теста на COVID-19.

Также среди новых заболевших значится 69-летний австралиец, управляющий одного из отелей Кхао-Лака. Согласно заявлению официальных лиц, перед болезнью мужчина совершал поездку за границу. Заболел же он также 24 марта.