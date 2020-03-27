Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Cогласно заявлению губернатора, всего с начала медицинского контроля под наблюдение были помещены 835 человек, при этом у 716 из них болезнь не подтвердилось.
Подтвержденных случаев COVID-19 к настоящему моменту насчитывается 41. Из этого числа два пациента уже выздоровели, 39 проходят лечение.
Еще 80 человек ожидают лабораторных анализов, которые должны дать ответ, больны или оно COVID-19 или нет.
Из семи последних зараженных все семь работали в развлекательном бизнесе в Патонге. В списке значится три гражданки Таиланда в возрасте 22-35 лет, гражданин Таиланда в возрасте 31 года, и трое граждан Италии в возрасте 31-35 лет.
Все они, как отметил губернатор, активно контактировали с туристами из-за рубежа.