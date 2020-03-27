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Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана подтвердил, что на острове были выявлены еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число случае выросло до 41.

Новости Пхукета

27 Марта 2020, 05:28 PM
Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете, еще 80 человек ждут результатов анализов. Фото: Phuket PR

Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете, еще 80 человек ждут результатов анализов. Фото: Phuket PR

Cогласно заявлению губернатора, всего с начала медицинского контроля под наблюдение были помещены 835 человек, при этом у 716 из них болезнь не подтвердилось.

Подтвержденных случаев COVID-19 к настоящему моменту насчитывается 41. Из этого числа два пациента уже выздоровели, 39 проходят лечение.

Еще 80 человек ожидают лабораторных анализов, которые должны дать ответ, больны или оно COVID-19 или нет.

Из семи последних зараженных все семь работали в развлекательном бизнесе в Патонге. В списке значится три гражданки Таиланда в возрасте 22-35 лет, гражданин Таиланда в возрасте 31 года, и трое граждан Италии в возрасте 31-35 лет.

Все они, как отметил губернатор, активно контактировали с туристами из-за рубежа.

 

 

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