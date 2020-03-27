Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана подтвердил, что на острове были выявлены еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число случае выросло до 41.

Новости Пхукета

27 Марта 2020, 05:28 PM

Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете, еще 80 человек ждут результатов анализов. Фото: Phuket PR