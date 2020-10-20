Семь новых отелей Пхукета ждут подтверждения статуса ALSQ

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) одобрил заявки семи пхукетских отелей, решивших получить статус центров альтернативного карантина (ALSQ) для приема иностранцев, когда будет возобновлено воздушное сообщение с островом. Заявки сейчас ждут одобрения Бангкоком.

Новости Пхукета

20 Октября 2020, 09:31 AM

Фото: РРНО

Одновременно два уже зарегистрированных отеля – Trisara и Anantara Mai Khao Phuket Villas – решили приостановить свое участие в проекте. Статус ALSQ они получили еще несколько месяцев назад, но с тех пор прием иностранных туристов так и не был возобновлен.

В беседе с The Phuket News замглавы PPHO Падунгкиет Утокасени уточнил, что суммарный номерной фонд одобренных его офисов центров ALSQ составляет 739 единиц. Речь идет о следующих отелях:

Metadee Resort and Villas в Кароне, 71 номер;

Phuket Graceland Resort & Spa в Патонге, 343 номера;

Anantara Phuket Suites & Villas в Май-Кхао, 100 номеров;

JW Marriott Phuket Resort & Spa в Май-Кхао, 90 номеров;

The Senses Resort and Pool Villas в Патонге, 16 номеров;

Banyan Tree Phuket в Лагуне, 40 номеров;

Laguna Holiday Club Phuket Resort в Лагуне, 79 номеров.

Этот список в целом совпадает с опубликованным на сайте hsscovid.com (запущен Минздравом) за исключением того, что Anantara Mai Khao Phuket там по-прежнему значится как центр ALSQ.

На прошлой неделе PR-служба администрации Пхукета сообщала, что при одобрении всех поданных заявок на получение статуса ALSQ суммарный номерной фонд для проходящих карантин иностранцев будет свыше 1,4 тыс.

Господин Утокасени также уточнил, что выход из программы Trisara и Anantara Mai Khao Phuket Villas не окажет серьезного влияния на номерной фонд, поскольку первый отель предлагал в качестве карантинного размещения всего 15 вилл, а второй 36.

«В Trisara пояснили, что отель полагает, что на острове сейчас достаточно других отелей со статусом ALSQ и номерной фонд также достаточен для прохождения карантина прибывающими лицами. Менеджмент Anatara добавил, что отель оставил 100 номеров в качестве карантинного фонда, чтобы открыть виллы для обычных гостей», – заявил господин Утокасени.

При этом PR-служба ранее прямо связывала выход отелей из программы с тем, что, несмотря на получение ими статуса ALSQ принимать иностранцев они так и не начали по причине отсутствия прямых авиарейсов из-за рубежа.

Добавим, что первая тестовая группа иностранцев должна была прилететь на Пхукет еще 8 октября, однако затем этот план был свернут. Согласно последним заявлениям официальных лиц, Пхукет примет первых иностранцев не раньше 26 октября, когда закончится Вегетарианский фестиваль.