Семь неразорвавшихся авиабомб нашли на дне реки в Ратчабури

Рабочие госкорпорации Государственные железные дороги Таиланда (SRT) обнаружили семь неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны на дне реки Мэ-Клонг.

Новости Пхукета

10 Июня 2019, 09:28 AM

Фото: Bangkok Post / SRT

Бомбы были обнаружены под железнодорожным мостом во время проведения работ по модернизации железнодорожной ветки, соединяющий провинции Накхон-Патхом и Чумпхон. Еще одна авиабомба была найдена на участке данной железной дороги между станциями Кхао-Тао и Ванг-Пхонг в провинции Прачуап-Кхири-Кхан, пишет Bangkok Post.

Информацию об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов подтвердил глава SRT Ворваут Мала. При этом господин Мала не исключил, что в ходе дальнейших работ на железнодорожной ветке могут быть найдены и другие бомбы.

Наибольшее беспокойство у официальных лиц вызывают бомбы, обнаруженные на дне Мэ-Клонга. Боеприпасы были обнаружены в густонаселенном районе провинции, и для их безопасной нейтрализации может потребоваться эвакуация проживающих поблизости людей.

Господин Мала заявил, что в случае взрыва радиус поражения может составить до 2 км. Кроме жилых домов, в данной зоне находятся, в частности, две больницы, несколько храмов и учебных заведений, офисы государственных ведомств, автозаправки, главный стадион провинции Ратчабури.

В настоящий момент специалисты ищут оптимальный способ нейтрализации найденных авиабомб. К разминированию планируется привлечь профессионалов из Германии. Согласно данным Bangkok Post, масса каждой из бомб составляет 500 кг.

Также на фоне обнаружения боеприпасов было принято решение пересмотреть проект строительства нового железнодорожного моста через Мэ-Клонг. Чтобы не вбивать сваи на дне реки, мост сделают подвесным.

«Это будет первый подвесной железнодорожный мост в Таиланде и новая достопримечательность Ратчабури», – заявил господин Мала.

Напомним, что бомбежку объектов на территории Таиланда в ходе Второй мировой войны осуществляла британская и американская авиация. В частности, бомбежке подвергался Бангкок, откуда японские силы координировали действия на фронтах в Юго-Восточной Азии. Также среди приоритетных целей значилась железнодорожная инфраструктура Таиланда и основной морской порт в столице.