«Семь дней опасности» на дорогах стартуют 28 декабря

Губернатор Пхукета отдал распоряжение усилить контроль за безопасностью на дорогах в связи с приближением праздничного сезона.

19 Декабря 2017 12:39:12

Фото: The Phuket News

Глава провинции Норрапхат Плодтхонг распорядился усилить борьбу с вождением в пьяном виде, ездой без шлемов и водительских прав, несоблюдением водителями ПДД и эксплуатацией транспортных средств, находящихся в ненадлежащем техническом состоянии. Распоряжения были отданы в преддверии наступления так называемых «Семи дней опасности» на дорогах.

Новогодняя кампания в этот раз пройдет с 28 декабря по 3 января включительно, ее девиз – «Води аккуратно, соблюдай правила». Как и прежде, обеспечением безопасности на дорогах будет заниматься не только полиция, но также работники муниципалитетов, волонтеры гражданской обороны и так далее.

«Значительное число туристов посещает в Новый год достопримечательности Пхукета. Количество аварий в связи с этим выше, чем в обычное время», – напомнил губернатор на совещании с официальными лицам 18 декабря.

Также губернатор подчеркнул необходимость более тщательного контроля за безопасностью морского транспорта.