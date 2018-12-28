Семь дней опасности на дорогах начались без смертей на Пхукете

В первый сутки Семи дней опасности в дорожных авариях в Таиланде погибли 76 человек. На Пхукете ни одного ДТП с летальным исходом не произошло.

Новости Пхукета

28 Декабря 2018, 09:33 AM

Фото: Pongsak

Согласно официальному отчету об итогах первых суток Семи дней опасности, на Пхукете в результате ДТП на острове пострадали пять человек, включая граждан России и Эстонии.

В общей сложности за 24 часа полиция острова выписала 987 штрафов за нарушение ПДД.



• 30 – Управление не безопасным или нелегально модифицированным мототранспортом

• 60 – Езда в автомобиле с непристегнутым ремнем

• 276 – Езда без прав

• 0 – Превышение скорости

• 66 – Проезд на красный свет

• 51 – Езда по полосе встречного движения

• 36 – Опасное перестроение(подрезание) в потоке транспорта

• 33 – Использование мобильного телефона за рулем

• 13 – Вождение в пьяном виде

• 422 – Езда на мотоцикле без шлема





