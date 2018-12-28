Семь дней опасности на дорогах начались без смертей на Пхукете

Согласно официальному отчету об итогах первых суток Семи дней опасности, на Пхукете в результате ДТП на острове пострадали пять человек, включая граждан России и Эстонии.
В общей сложности за 24 часа полиция острова выписала 987 штрафов за нарушение ПДД.
• 30 – Управление не безопасным или нелегально модифицированным мототранспортом
• 60 – Езда в автомобиле с непристегнутым ремнем
• 276 – Езда без прав
• 0 – Превышение скорости
• 66 – Проезд на красный свет
• 51 – Езда по полосе встречного движения
• 36 – Опасное перестроение(подрезание) в потоке транспорта
• 33 – Использование мобильного телефона за рулем
• 13 – Вождение в пьяном виде
• 422 – Езда на мотоцикле без шлема