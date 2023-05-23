Семь детей погибли при обрушении крыши школьной спортплощадки в Таиланде

Крыша школьной спортплощадки обрушилась на находившихся под ней детей во время шторма в провинции Пхичит вечером 22 мая. В результате происшествия погибли семь детей, еще порядка двух десятков человек получили травмы. Также стихия сорвала кровли со 100 жилых домов.

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Шторм в провинции Пхичит на севере Таиланда начался в районе 18:30 вечера 22 мая. Мощный ливень сопровождался сильными порывами ветра, пишет Bangkok Post.

Газета отмечает, что крышу спортивной площадки в школе Ban Noen Po School обрушил образовавшийся во время шторма вихрь. Bangkok Post пишет, что изначально сообщалось о шести погибли и 18 пострадавших школьниках, а затем цифры выросли до семи погибших и 25 пострадавших. В последней публикации PR-службы администрации Пхичита значатся семь погибших и 18 госпитализированных

О возможных причинах обрушения ничего не говорят ни Bangkok Post, на PR Phichit. О погибших детям сообщается лишь то, что одному из них (скончавшемуся ночью в больнице Phichit Hospital) было шесть лет. На сегодняшних (23 мая) фото из больниц можно увидеть и детей примерно шестилетнего возраста, и взрослых.

На Пхукете сегодня остается в силе штормовое предупреждение. Несмотря на то, что погода с утра стоит солнечная, прогноз синоптиков неблагоприятный. На море ожидаются волны высотой 2-3 м, маломерным судам предписано оставаться на берегу. Обновленное предупреждение номер 05/2023 было опубликовано синоптиками в 5:00 утра.