Семь человек арестованы в ходе антинаркотического рейда в Паклоке

Полиция Таланга провела антинаркотический рейд на севере Пхукета и задержала семь человек за хранение наркотиков, оружия и боеприпасов. Рейды прошли в пятницу, 4 января, в четвертом мубане Паклока.

Первые четыре ареста были произведены в жилом комплексе для сотрудников компании Care and Clean (Thailand) Co Ltd.

Сперва полицейские во главе с подполковником Тхираватом Лиамсуваном задержали двух уроженцев Наратхивата – 22-летнего Мумаспаови Чэ и 23-летнего Ванчана Лелина, у которых был обнаружен метамфетамин в количестве 178 таблеток и 500 г листьев кратома. Обоим были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи.

Следом был задержан еще один выходец из Наратхивата – 28-летний Бусри Сэмса. У него изъяли пять таблеток метамфетамина и предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории (без цели продажи).

Затем силовики арестовали 23-летнего Исму Апо из той же провинции. У него была изъята одна таблетка метамфетамина. Обвинения предъявлено по статье о хранении наркотических средств первой категории (без цели продажи).

Наконец, там же был арестован 27-летний Наттхавут Сампо из провинции Сурин, у которого полицейские обнаружили семь патронов различных калибров. Ему предъявили обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Произведя перечисленные аресты, полицейские направились по следующему адресу и задержали 30-летнего Паюнгсака Пхеттхонга. У мужчины были изъяты 500 млн сока кратома и самодельная пневматическая винтовка. Паюнгсаку Пхеттхонгу предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств пятой категории и оружия.

В завершении рейда сотрудники полиции посетили еще один подозрительный адрес и арестовали 26-летнего Аникуна Рексина, у которого было обнаружено 146 таблеток метамфетамина. Ему предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.