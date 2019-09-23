Семь человек арестованы с наркотиками на Пхукете

Полиция Пхукет-Тауна отчиталась об очередной серии арестов по наркотическим статьям, произведенных 18-21 сентября. Среди арестованных – 17-летний подросток, у которого изъяли 10 тыс. таблеток метамфетамина.

Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из заявления правоохранительных органов, сделанного 21 сентября, семь арестов были произведены под руководством майора Пхичита Тхонгто из полицейского участка Пхукет-Тауна.

Фигурантов выделяется 17-летний молодой человек (имя не раскрывается по причине возраста), арестованный 20 сентября в районе Thepprathan Rd. на острове Сирэ. У несовершеннолетнего было изъято 10 тыс. таблеток метамфетамина, расфасованных по пластиковым пакетам. Юноше предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Также на острове Сирэ был арестован 25-летний Суварат Бутудом, у которого полицейские обнаружили 4,16 г кристаллического метамфетамина и пистолет с 18 патронами. Арест был произведен 21 сентября. Суварату Бутудому предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Также на острове Сирэ, неподалеку от местного храма, был арестован и некий 19-летний тинейджер, у которого полицейские обнаружили 5,15 г кристаллического метамфетамина и один пистолетный патрон калибра 9 мм. Юноше предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении боеприпасов.

В четверг, 19 сентября, на Soi Anuphas-Phuketkarn 9 в Пхукет-Тауне была арестован 23-летния Аттия Сэкуй, у которой полицейские обнаружили 6,09 г кристаллического метамфетамина. Женщине предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

В той же локации и в тот же день полицейские также произвели арест 26-летнего Тханонгсака Бунрода, у которого было изъято 0,3 г кристаллического метамфетамина. Ему предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории (без целей продажи).

Наконец, 18 сентября, на Ranong Rd. в Пхукет-Тауне были арестованы 57-летний Ла-Онг Чукэу и 49-летняя Сирипорн Чукэу. У пары изъяли 6 кг листьев кратома. Обвинения предъявлены по статье о хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.