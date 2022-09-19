Селест Хансен вышла в финал Road to ONE

Соперницей Селест в полуфинале стала Дуанг Дуа Ной. Издание Fightrecord.co.uk отмечает, что спортсменки до этого уже дважды должны были драться, но каждый раз бой срывался по той или иной причине. Наконец они сошлись в полуфинале Fairtex Fight Road to ONE на Лумпини.
Победа в итоге осталась за Селест, причем поединок вышел очень напряженным и закончился победой австралийки по решению судей (в отличие от предыдущего боя против Пхетсинин, завершившегося убедительным нокаутом во втором раунде).
В другом полуфинале бились Ломмани The Legend Arena и Камлайпет Petchyindee Academy. Победа осталась за более опытной Ломмани, с которой пхукетская австралийка и будет сражаться в финале Road to ONE в следующем месяце.