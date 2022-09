Селест Хансен вышла в финал Road to ONE

Живущая и тренирующаяся на Пхукете австралийка Селест Муриэль Хансен одержала вторую подряд победу на Лумпини в рамках Fairtex Fight Road to ONE и вышла в финал. На кону стоит контракт на шесть боев в рамках ONE стоимостью 100 тыс. долл. США.

Новости Пхукета

19 Сентября 2022, 09:21 AM

Селест Хансен одержала победу в полуфинале Road to ONE. Фото: Instagram.com/celestthebest7