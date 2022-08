Селест Хансен победила на Лумпини

Бангкокский стадион Лумпини – священное место для каждого бойца муай тай, но Селест Муриель Хансен ждала своего боя 12 августа без нервов и сомнений. Она уже дралась на главной арене тайского бокса, она была одной из первых женщин, допущенных в святая святых. Теперь оставалось только вернуться с прославленного ринга с победой.

15 Августа 2022, 09:00 AM

Селест Хансен была одной из первых женщин, вышедших на ринг Лумпини, а теперь одержала и первую свою победу на легендарном стадионе. Фото: Instagram.com/celestthebest7

Соперницей 28-летней Селест (Celest Phuket Singha MuayThai) была 18-летняя Пхетсинин из Бурирама (Phetsinin Sor Phuangthong). Поединок проходил в рамках четвертьфинала Fairtex Fight Road To ONE Thailand в весовой категории 52,2 кг. В качестве главного приза в конце «дороги к ONE» выступает контракт на шесть боев с ONE Championship стоимостью 100 тыс. долларов США, но дело тут не только в деньгах. Сингапурский промоушен ONE – крупнейшая из подобных структур в Азии, проводящая бои по правила смешанных единоборств, кикбоксинга, грэпплинга и муай тай.

Селест вышла на бой в качестве первого номера в своей весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и убедительно доказала, что возглавляет список по праву. Молодая Пхетсинин поначалу выглядела активнее австралийки, щедро рассыпая удары. Селест уверенно закрывалась и скупо, но жестко отвечала, а под конец раунда активизировалась и за 20 секунд до гонга отправила Пхетсинин в нокдаун ударом с правой. Если бы не гонг, то бой бы закончился уже тогда.

Впрочем, второго раунда против австралийки Пхетсинин уже не выдержала, тем более, что Селест стала жестче. В итоге сначала был нокдаун после жесткого прямого с правой, а через несколько секунд рефери остановил бой, когда Селест отправила соперницу на настил еще раз.

Смена вектора

Формально Селест из Сиднея, хотя на деле ее взросление прошло в кочевой жизни по Австралии вслед за родителями, которые занимались организацией шоу, так что семья постоянно была в разъездах. Это не способствовало серьезным занятиям спортом, да и саму Селест, как она признается, к нему не тянуло.

«Ребенком я не пробежала бы и 100 м. Я на дух не переносила никакую физкультуру», – признается девушка.

После школы Селест начала работать в семейном бизнесе, постепенно соскальзывая в рутину совсем не здоровой жизни с вечеринками, алкоголем и вредными привычками. Перемене вектора способствовали несколько факторов. Во-первых, одним из друзей семьи Хансенов был Джонни Льюис, знаменитый австралийский тренер по боксу, в послужном списке которого значится работа с шестью чемпионами мира, включая Костю Цзю. Льюису удалось заинтересовать Селест спортом, хотя незамедлительного результата это не дало.

Вторым моментом стал случайный визит на Bangla Boxing Stadium, где австралийку неожиданно «зацепила» одна из выступавших спортсменок.

Наконец, третьим фактором стало болезненное расставание с бойфрендом, который на прощание упрекнул Селест в лишнем весе. Австралийка отправилась в спортзал, где затем начала заниматься тайским боксом.

Первая на Лумпини

В 2016 году она тренировалась в одном из клубов острова Самуи и получила предложение провести первый бой, хотя едва ли была к нему готова. После пяти тяжелых раундов против гораздо более крупной и опытной тайской соперницы Селест со сломанным носом праздновала первую победу.

«Честно говоря, пока я не вышла на ринг, я не осознавала насколько бой – серьезная вещь. Но после победы меня зацепило, я поняла, что это то, чем я хочу заниматься дальше», – говорит Селест со смехом.

В 2017 году австралийка переехала на Пхукет и начала тренироваться в сейчас уже закрывшемся клубе Kaewphitak Muay Thai, а также участвовать в боях, взяв сначала пояс в Патонге, а затем титул чемпионки мира PK1 в весе 51 кг.

Впрочем, возможности для женщин в муай тай в те годы все еще оставались ограниченными, а вход на Лумпини – закрытым. Селест вспоминает, как попала на этот стадион в качестве члена команды своего друга-бойца, который бился в тот вечер.

«Там висел знак, предупреждающий, что женщинам запрещается не только выходить на ринг, но даже прикасаться к нему. В прежние годы женщины не могли даже сидеть на местах у ринга. Ко мне подошел охранник и попросил отойти», – вспоминает Селест.

В итоге австралийка поставила себе амбициозную цель – рано или поздно выйти на ринг Лумпини в качестве бойца.

«Когда я говорила, что хочу стать первой женщиной, которая будет драться на Лумпини, надо мной смеялись и отвечали, что такого не произойдет никогда», – говорит Селест.

Упомянутое «никогда» наступило в ноябре прошлого года женщинам было разрешено драться на легендарном стадионе, Селест стала одной из первых, но сам бой против Кулланат Орнок вышел, мягко говоря, неоднозначным сомнительным. Сначала Селест сказали, что поединок будет продолжаться три раунда, вместо пяти, так что ей пришлось менять тактику на более агрессивную. Затем, после третьего гонга, внезапно было объявлено, что раундов будет все же пять, и на два последних Селест уже не хватило.

В тот вечер она не выиграла, но, пожалуй, это был редкий в боевых искусствах случай, когда участие оказалось важнее победы. Селест вошла в историю как одна из спортсменок, открывших Лумпини для женщин.

«Мы прошли такой долгий путь. Это было гораздо больше, чем просто бой», – говорила она тогда в интервью AFP.

«Это возможно»

Сейчас Селест тренируется в Phuket Singha Muaythai Gym в Чалонге. Ее тренер – Кру Пат, в котором ей посчастливилось найти родственную душу и человека, разделяющего ее цели.

«Кру Пат говорит мне, что мы будем чемпионами мира. Это полностью соответствует моим личным целям. Совершенно потрясающе чувствовать такую поддержку и развиваться с кем-то синхронно», – говорит Селест.

После боя спортсменка опубликовала внушительный список благодарностей всем, кто помог ей добиться победы на Лумпини, и призвала подписчиков верить в себя.

«Не важно, что вы делаете в жизни. Найдите то, что любите, и отдайте себя этому целиком. Я обещаю, оно того стоит. Если вы чего-то по-настоящему хотите, это возможно!» – написала Селест.