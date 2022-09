Селест Хансен готовится к главному бою на пути к ONE

Путь к большой цели состоит из множества отдельных шагов, и австралийская спортсменка Селест Хансен знает это не понаслышке. Когда-то она пошла заниматься спортом, чтобы просто привести себя в форму. Затем увлеклась тайским боксом, и начала выступать на ринге. В прошлом году Селест стала одной из первых женщин, вышедших на бой на легендарном Лумпини, куда до этого допускались только мужчины. Сейчас же тренирующаяся на Пхукете австралийка борется за контракт с ONE, одним из ведущих мировых промоушенов в сфере боевых искусств.

Новости Пхукета

30 Сентября 2022, 08:21 PM

Финал Fairtex Road to One состоится 29 октября. Победительница получит контракт с промоушеном ONE. Фото: Instagram / celestthebest7

В субботу, 17 сентября, Селест выиграла полуфинальный бой в турнире Fairtex Fight Road to ONE, главный приз в котором – контракт с ONE на шесть официальных боев стоимостью в 100 тыс. долл.

В полуфинале 28-летняя спортсменка из Phuket Singha Muaythai Gym билась с тайкой Дуангдаоной Луксайконгдин. Поединок оказался напряженным: в первом раунде Дуангдаоной успешно контролировала дистанцию, но во втором Селест нашла силы, чтобы прибавить, и в итоге одержала победу по решению судей.

Бой выдался для Селест куда более сложным, чем четвертьфинальный поединок против молодой Пхетсинин Сор Пхуангтхонг из Бурирама. Тогда австралийка завершила бой нокаутом во втором раунде, хотя теоретически могла бы завершить его и в первом, продлись он на десяток секунд больше.

Финал Fairtex Fight Road to ONE состоится на Лумпини в субботу, 29 октября. Австралийку ждет встреча с опытной Ломани из The Legend Arena, которая в своем полуфинале победила по очкам Гамлайпет Петйинди. Для Селест этот бой будет финальным шагом к мечте.

«Я хочу быть бойцом ONE Championship больше всего на свете, а затем стать чемпионкой мира в ONE Championship», – заявила австралийка в беседе с The Phuket News после полуфинала.

«Я довольна последней победой, но при этом полностью осознаю, что впереди еще один шаг перед тем, как я смогу исполнить свою мечту. Это бой против Ломани 29 октября. Она серьезный боец, меня ждет большое испытание, но я буду тренироваться упорней, чем когда-либо в жизни, чтобы быть полностью готовой отдать себя целиком ради шанса выиграть», – добавила она.

После каждого боя Селест публикует в соцсетях внушительный список тех, кому благодарна за возможность биться на «дороге к ONE» и побеждать.

«Я хочу поблагодарить Fairtex Fight за удивительную возможность реализовать мечту, которую они дают людям. Ребята, вы удивительный промоушен, так что «спасибо» всем, кто участвует в его работе. Я также хочу сказать огромное «спасибо» своему тренеру Кру Пат, Нантапорн Опор Нутчарат, и Кру Нарт из Phuket Singha Muaythai Gym за то, что так заботятся обо мне, тренируют меня изо всех сил и делают меня лучше и сильнее как бойца с каждым днем. Я очень вас ценю и благодарю за верю в меня», – сказал Селест после полуфинала.

Отдельно важно и то, что финальный бой Fairtex Fight Road to ONE пройдет именно на Лумпини. В свое время Селест поставила себе целью выйти на этот исключительно мужской ринг – и на деле доказала, что даже в муай тай можно ломать стереотипы.

«Я надеюсь, что своей карьерой я помогу изменить к лучшему спорт для женщин, так что никому не придется проходить через то, через что довелось пройти мне – слышать, что женщины не могут драться, быть пораженной в возможностях и так далее. Будет здорово, если следующим поколениями не доведется сталкиваться со всем этим», – говорит Селест, аккуратно перефразируя свои чуть более прямые слова из социальных сетей.

Впрочем, одно можно сказать с уверенностью. 29 октября на Лумпини будет финал Road to ONE, в котором будут биться Селест и Ломани. И кто бы ни победил – победительница будет женщина.