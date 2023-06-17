Секачев и Зырянов выиграли марафон и полумарафон в Лагуне

Прошедшие 10-11 июня легкоатлетические соревнования Supersports Laguna Phuket Marathon собрали «семьи и друзей, молодых и старых», если ориентироваться на пресс-релиз организаторов. Впрочем, важнее то, что в лучших традициях марафона на нем были и местные ветераны, бегающие по северной части Пхукета едва ли не каждое утро, так и участники из-за рубежа, для которых гонка стала первым знакомством с пхукетским климатом, незримым соперником каждого спортсмена, решившего выступить на марафоне в Лагуне. В этот раз успех сопутствовал и первым, и вторым. В частности, пхукетский атлет Сергей Зырянов вышел на полумарафонскую дистанцию 11 июня в качестве действующего чемпиона на дистанции в 21,5 км – и успешно защитил прошлогодний титул. Победителем полного марафонского забега на 41,2 км стал прилетевший из России триатлет-атомщик Артем Секачев, ранее не участвовавший в марафонах в Лагуне.

Новости Пхукета

После открытия границ Таиланда спортивные события на Пхукете постепенно наращивают число участников. Прошедший 10-11 июня традиционный марафон в Лагуне, носящий сейчас название Supersports Laguna Phuket Marathon, собрал более 6 тыс. профессионалов и любителей из 43 стран мира. Это пока что меньше, чем до коронавируса, но назвать событием скромным не получится даже при желании.

Среди участников были как новые лица, так и победители прошлых лет. В частности, сразу на две гонки, как и год назад, зарегистрировался Сергей Зырянов, защищавший прошлогодние титулы победителя полумарафона и гонки на 5 км. На большой дистанции в 21,5 км россиянин снова взял золото, но на короткой финишировал только вторым.

Впрочем, знакомые имена были, наверное, во всех возрастных категориях и на всех дистанциях. Так в детском забеге на 2 км снова принимали участие Анастасия и Мария Майоровы, финишировавшие на 11 и 13 местах соответственно. На той же дистанции взял бронзу Илья Константинов, соревновавшийся в 2020 году, но пропустивший прошлогоднюю гонку, которая формальна была марафоном 2021 года, но из-за пандемии проходившая в 2022.

Дистанцию в 5 км бежали Оксана Мариза и Алексей Мариза. Оксану в 2022-2023 году уже видели как минимум на полумарафоне в Кату и на триатлоне в Лагуне, однако надо полагать, что плечами пары должно быть больше пхукетских гонок. Алексей же на Supersports Laguna Phuket Marathon 2023 участвовал еще и в забеге на 21,5 км.

В полумарафоне принимал участие и триатлет Никита Трикоз. В ноябре он участвовал в триатлоне в Лагуне, заняв 31-е место среди мужчин. На воскресном полумарафоне спортсмен был пятым, при этом дистанция в 5 км далась участнику Ironman хуже.

Также на стартовую линию полумарафона вышла Илона Давыдова, не пропускающая события в Лагуне минимум с 2020 года, а заодно участвующая в других тайских соревнованиях, таких как Bangkok Marathon, хотя и не завоевывающая пока медалей.

Победителем именно марафона, главного забега на 42,2 км, стал Артем Секачев из бегового клуба Росатома, ранее не участвовавший в соревнованиях в Лагуне, если верить официальным записям. Пхукетский климат, видимо, взял свое, и Артему не удалось повторить свой лучший персональный результат, показанный в марте в Сеуле. Но о том, что жара и влажность на Пхукете – одни из главных соперников, говорят почти все участники.

Также в первой десятке финишировал Александр Макаров, значительно улучшивший свой результат на соревнованиях 2019 года, когда он был 24-м среди мужчин и 13-м в своей возрастной группе 30-39 лет. Нынешний результат Александра – седьмое место в общем зачете и четвертое среди участников 30-39 лет, что можно смело называть возрастом пиковой формы для марафонцев. В частности, в этой группе выступал победитель Артем Секачев и вообще вся первая тройка. Победителю полумарафона Сергею Зырянову, кстати, сейчас тоже 38 лет.

Серебро марафона среди мужчина взял Вайвит Тхонгтэ (как из Секачев, он не участвовал в гонке в Лагуне до этого). Бронзовую медаль завоевал регулярный участник многих забегов на Пхукете и в других тайских провинциях Апхичай Пхуджит.

Среди женщин марафон выиграла тайка Нанатпорн Тенг-Амнуай (Йинг Наттапорн в базе SportsStats), давно участвующая в пхукетских забегах на длинные дистанции и показывающая впечатляющие результаты. Впрочем, имена других атлеток, стоявших на пьедестале почета известны не меньше. Серебро взяла Ваннарат Джиттивутон, а бронзу – Сабина Эггер-Вейкхардт. Четвертой финишировала не менее известная Эмма Марш, все перечисленные спортсменки выступали в группе 40-49 лет.

Полные результаты всех забегов, как всегда, можно найти на сайте SportsStats, поскольку Laguna Phuket Marathon является квалификационным событием на Бостонский марафон. Имена медалистов доступны ниже.

Марафон

1. Artem Sekachev – 2:51:10;

Artem Sekachev – 2:51:10; 2. Waiwit Thongtae – 2:56:49;

Waiwit Thongtae – 2:56:49; 3. Apichai Phujit – 3:01:25.

1. Ying Nuntaporn – 3:38:33;

Ying Nuntaporn – 3:38:33; 2. Wannarat Jittiwuttinon – 3:39:47;

Wannarat Jittiwuttinon – 3:39:47; 3. Sabine Claudia Egger-Weickhardt – 3:40:41.

Марафонская эстафета

1. Three M en A nd A L ittle L ady – 2:50:39 ;

en nd ittle ady – 2:50:39 1. Dao Panhin – 5:11:14.

Полумарафон

1. Sergei Zyrianov – 1:17:25;

2. Sota Maehara – 1:17:31;

3. Patikarn Pechsricha – 1:19:15.

1. Hayley Newman – 1:28:52;

2. Lindsay Nickel – 1:32:52;

Lindsay Nickel 1:32:52; 3. Mei Yan Wong – 1:33:39.

Забег на 10,5 км

1. Youngho Kim – 35:23;

2. Aekkalak Jhankaeo – 35:49;

3. Sota Maehara – 36:24.

1. Mei Yan Wong – 43:14;

2. Kanika Chuaypet – 45:23;

3. Ka Yee Cheung – 45:35.

Забег на 5 км

1. Seung Ho Park M-Open – 16:25;

2. Sergei Zyrianov – 16:29;

3. Thanadol Wisarutsil – 17:13.

1. Hayley Newman – 18:32 ;

18:32 2. Siena Milgate – 19:31;

3. Supadee Ponja – 21:47.

Забег на 2 км

1. Julian Kloihofer – 7:57 ;

Julian Kloihofer 7:57 2. Kaize Lin – 8:58;

Kaize Lin 8:58; 3. Ilia Konstantinov – 9:17.