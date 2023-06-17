Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Секачев и Зырянов выиграли марафон и полумарафон в Лагуне

Прошедшие 10-11 июня легкоатлетические соревнования Supersports Laguna Phuket Marathon собрали «семьи и друзей, молодых и старых», если ориентироваться на пресс-релиз организаторов. Впрочем, важнее то, что в лучших традициях марафона на нем были и местные ветераны, бегающие по северной части Пхукета едва ли не каждое утро, так и участники из-за рубежа, для которых гонка стала первым знакомством с пхукетским климатом, незримым соперником каждого спортсмена, решившего выступить на марафоне в Лагуне. В этот раз успех сопутствовал и первым, и вторым. В частности, пхукетский атлет Сергей Зырянов вышел на полумарафонскую дистанцию 11 июня в качестве действующего чемпиона на дистанции в 21,5 км – и успешно защитил прошлогодний титул. Победителем полного марафонского забега на 41,2 км стал прилетевший из России триатлет-атомщик Артем Секачев, ранее не участвовавший в марафонах в Лагуне.

Новости Пхукета

17 Июня 2023, 12:24 PM
Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

Марафон в пхукетской Лагуне 2023 года. Фото: Supersports Laguna Phuket Marathon

После открытия границ Таиланда спортивные события на Пхукете постепенно наращивают число участников. Прошедший 10-11 июня традиционный марафон в Лагуне, носящий сейчас название Supersports Laguna Phuket Marathon, собрал более 6 тыс. профессионалов и любителей из 43 стран мира. Это пока что меньше, чем до коронавируса, но назвать событием скромным не получится даже при желании.

Среди участников были как новые лица, так и победители прошлых лет. В частности, сразу на две гонки, как и год назад, зарегистрировался Сергей Зырянов, защищавший прошлогодние титулы победителя полумарафона и гонки на 5 км. На большой дистанции в 21,5 км россиянин снова взял золото, но на короткой финишировал только вторым.

Впрочем, знакомые имена были, наверное, во всех возрастных категориях и на всех дистанциях. Так в детском забеге на 2 км снова принимали участие Анастасия и Мария Майоровы, финишировавшие на 11 и 13 местах соответственно. На той же дистанции взял бронзу Илья Константинов, соревновавшийся в 2020 году, но пропустивший прошлогоднюю гонку, которая формальна была марафоном 2021 года, но из-за пандемии проходившая в 2022.

Дистанцию в 5 км бежали Оксана Мариза и Алексей Мариза. Оксану в 2022-2023 году уже видели как минимум на полумарафоне в Кату и на триатлоне в Лагуне, однако надо полагать, что плечами пары должно быть больше пхукетских гонок. Алексей же на Supersports Laguna Phuket Marathon 2023 участвовал еще и в забеге на 21,5 км.

В полумарафоне принимал участие и триатлет Никита Трикоз. В ноябре он участвовал в триатлоне в Лагуне, заняв 31-е место среди мужчин. На воскресном полумарафоне спортсмен был пятым, при этом дистанция в 5 км далась участнику Ironman хуже.

Также на стартовую линию полумарафона вышла Илона Давыдова, не пропускающая события в Лагуне минимум с 2020 года, а заодно участвующая в других тайских соревнованиях, таких как Bangkok Marathon, хотя и не завоевывающая пока медалей.

Победителем именно марафона, главного забега на 42,2 км, стал Артем Секачев из бегового клуба Росатома, ранее не участвовавший в соревнованиях в Лагуне, если верить официальным записям. Пхукетский климат, видимо, взял свое, и Артему не удалось повторить свой лучший персональный результат, показанный в марте в Сеуле. Но о том, что жара и влажность на Пхукете – одни из главных соперников, говорят почти все участники.

Также в первой десятке финишировал Александр Макаров, значительно улучшивший свой результат на соревнованиях 2019 года, когда он был 24-м среди мужчин и 13-м в своей возрастной группе 30-39 лет. Нынешний результат Александра – седьмое место в общем зачете и четвертое среди участников 30-39 лет, что можно смело называть возрастом пиковой формы для марафонцев. В частности, в этой группе выступал победитель Артем Секачев и вообще вся первая тройка. Победителю полумарафона Сергею Зырянову, кстати, сейчас тоже 38 лет.

Серебро марафона среди мужчина взял Вайвит Тхонгтэ (как из Секачев, он не участвовал в гонке в Лагуне до этого). Бронзовую медаль завоевал регулярный участник многих забегов на Пхукете и в других тайских провинциях Апхичай Пхуджит.

Среди женщин марафон выиграла тайка Нанатпорн Тенг-Амнуай (Йинг Наттапорн в базе SportsStats), давно участвующая в пхукетских забегах на длинные дистанции и показывающая впечатляющие результаты. Впрочем, имена других атлеток, стоявших на пьедестале почета известны не меньше. Серебро взяла Ваннарат Джиттивутон, а бронзу – Сабина Эггер-Вейкхардт. Четвертой финишировала не менее известная Эмма Марш, все перечисленные спортсменки выступали в группе 40-49 лет.

Полные результаты всех забегов, как всегда, можно найти на сайте SportsStats, поскольку Laguna Phuket Marathon является квалификационным событием на Бостонский марафон. Имена медалистов доступны ниже.

Марафон

  • 1. Artem Sekachev – 2:51:10;
  • 2. Waiwit Thongtae – 2:56:49;
  • 3. Apichai Phujit – 3:01:25.

 

  • 1. Ying Nuntaporn – 3:38:33;
  • 2. Wannarat Jittiwuttinon – 3:39:47;
  • 3. Sabine Claudia Egger-Weickhardt – 3:40:41.

 

Марафонская эстафета

  • 1. Three Men And A Little Lady – 2:50:39;
  • 1. Dao Panhin 5:11:14.

Полумарафон

  • 1. Sergei Zyrianov – 1:17:25;
  • 2. Sota Maehara – 1:17:31;
  • 3. Patikarn Pechsricha – 1:19:15.

 

  • 1. Hayley Newman – 1:28:52;
  • 2.Lindsay Nickel 1:32:52;
  • 3. Mei Yan Wong 1:33:39.

 

Забег на 10,5 км

  • 1. Youngho Kim – 35:23;
  • 2. Aekkalak Jhankaeo – 35:49;
  • 3. Sota Maehara – 36:24.

 

  • 1. Mei Yan Wong – 43:14;
  • 2. Kanika Chuaypet – 45:23;
  • 3. Ka Yee Cheung – 45:35.

 

Забег на 5 км

  • 1. Seung Ho Park M-Open – 16:25;
  • 2. Sergei Zyrianov – 16:29;
  • 3. Thanadol Wisarutsil 17:13.

 

  • 1. Hayley Newman 18:32;
  • 2. Siena Milgate – 19:31;
  • 3. Supadee Ponja – 21:47.

 

Забег на 2 км

  • 1. Julian Kloihofer 7:57;
  • 2. Kaize Lin 8:58;
  • 3. Ilia Konstantinov 9:17.

 

  • 1. Kawinthip Wongsthawach – 8:06;
  • 2. Sirinyaphon Gamlai 8:42;
  • 3. Alila Wilson 9:19.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Джеймс Валентайн и его 1000 км пешком ради помощи детям
Срединный путь пхукетского ультрамарафонца Керати Чаронваттаначая
Два мероприятия в поддержку инклюзивности в спорте пройдут на Пхукете
Бри Ниттер из Чалонга взяла пояс Freedom Fighter и готовится к дебюту в ONE
Спортсмены с Пхукета взяли 19 медалей на чемпионате по джиу-джитсу в Бангкоке
На марафоне в Лагуне ожидают свыше 8000 участников
Велогонку Tour of Thailand выиграли спортсмены из Монголии и Кореи
Утренний забег на озере в Таланге собрал более 2000 участников
Аллисия Родригес вернулась на ринг и защитила пояс ONE
Фабрисио Андраде завоевал пояс ONE
Россияне взяли половину всех золотых медалей на Чемпионате мира по аквабайку на Пхукете
Физиев проиграл по очкам Гэтжи на UFC 286
Чемпионат мира по аквабайку начался на Пхукете
Велогонка Tour of Phuket возвращается на побережье Андаманского моря
На Пхукете анонсировали новый забег у озера Банг-Ньеу-Дам

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket
PYZHAK EXCHANGE

 