Седьмой мини-марафон прошел в Срисунтхорне

Администрация тамбона Срисунтхорн провела седьмой ежегодный мини-марафон. Мероприятие состоялось у водохранилища Банг-Ньеу-Дам утром пятницы, 12 февраля.

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В программе седьмого мини-марафона в Срисунтхорне были три отдельных спортивного события:

Забег на 11 км (мини-марафон);

Забег на 5,5 км;

Прогулка на 3 км.

Особенностью маршрута вокруг озера Банг-Ньеу-Дам является наличие пусть плавного, но в абсолютных величинах значительного подъема – на 110 метров по вертикали, что примерно соответствует высоте 40-этажного небоскреба. Участников заранее предупредили об этом и попросили учитывать собственное состояние здоровья и физическую форму.

Победители на дистанциях в 11 км и 5,5 км получили кубки (отдельно в каждой возрастной группе), для финишировавших в лидерах были приготовлены медали. Имен победителей муниципалитет Срисунтхорна не опубликовал.