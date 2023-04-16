Sea You Strong. Вплавь от Краби до Пхукета ради спасения океанов

Члены некоммерческой эорганизации Sea You Strong и присоединившиеся к ним тайские и иностранные энтузиасты готовятся установить новый национальный рекорд на коллективном заплыве Project Sivasamut, в ходе которого участники преодолеют 70 км от побережья материковой части Краби до Пхукета. Старт заплыва назначен на 27 апреля, окончание – на 29 число.

Новости Пхукета

Организация Sea You Strong – небольшой клуб единомышленников, занимающихся привлечением внимания к экологическим проблемам Пхукета и посильно решающих их на субботниках в разных уголках местного побережья. Впрочем, их последняя инициатива масштабнее и амбициознее: активисты планируют трехдневный заплыв по акваториям трех провинций от Краби до Пхукета.

Роль лидера на себя возьмет Сиранат (Сай) Скотт из Sea You Strong, который в одиночку проплывет 40 км. Оставшиеся 30 км будут поделены на индивидуальные отрезки и назначены примерно трем десяткам других участников мероприятия. Если все пройдет успешно, то в Таиланде будет установлены новый национальный рекорд по протяженности индивидуального и группового заплыва в море.

Идею Sea You Strong уже поддержали власти Краби. Презентация события проходила в администрации провинции Краби и в присутствии вице-губернатора Сомчая Ханпакди Патимы. Также продолжает расти и число участников.

На момент подготовки материала организаторы Project Sivasamut уже собрали более 36 человек, готовых присоединиться к Сиранату Скотту в его заплыве. Новые заявки продолжили поступать и после Сонгкрана, хотя оргкомитет не уточнил, что он намерен делать: увеличивать общую дистанцию или сокращать индивидуальные отрезки, которые изначально было примерно по километру.

Большой заплыв через залив Пханг-Нга стартует 27 апреля с пляжа Лонг-Бич в тамбоне Ныа-Клонг провинции Краби. Финиш – залив Ао-По на северо-восточном побережье Пхукета, промежуточные точки на маршруте – острова Пода, Дэнг, Хонг и Яо-Яй.

Лидеру инициативы Сиранату Скотту сейчас 26 лет, но он уже имеет немалый опыт экологической работы и принимал участие во многих локальных проектах. Будучи опытным пловцом, он особо полезен, когда нужно проводить морские субботники и, к примеру, собирать выброшенные в море рыболовные сети.

Провести коллективный заплыв Сиранат решил, вдохновившись аналогичными акциями в других странах. Активист Sea You Strong – наполовину таец, наполовину шотландец – надеется, что его с товарищами заплыв через залив Пханг-Нга подтолкнет местных жителей и туристов более ответственно относиться к природе.

«Море принадлежит нам всем. Мы делаем это ради моря и для защиты среды обитания морских животных», – говорит Сиранат.

Активист приглашает другие организации и отдельных энтузиастов к сотрудничеству. О проектах Sea You Strong можно узнать на странице группы в Facebook.