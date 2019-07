Сделано на Пхукете: Новый альбом Fake Smiles

18-летний пхукетский гитарист Блейз Кей-Си записал новую пластинку в рамках проекта Fake Smiles.

Для глаз и ушей рядового туриста музыкальная сцена Пхукета – вещь унылая. Если вы не готовы слушать на репите Zombie и Hotel California, то в большинстве местных баров вам делать решительно нечего. Репертуар туристических заведений на острове не менялся десятилетиями и меняться, видимо, не планирует. Как и годы назад, Патонг с разной степенью мелодичности ежевечерне выводит «What’s in your head, in your head...»

Тем, кто живет на острове постоянно, известна его другая музыкальная грань, причем куда более интересная. Если вы знает нужные места и имена, то Пхукет предложит и рок, и джаз, и скрипку с саксофоном, и оперный вокал в сопровождении фортепиано, и пляжные джемы на барабанах.

Одним из мест, где Пхукет открывает молодые музыкальные таланты, вот уже несколько лет выступает студия Legend Music, основанная выходцем из ЮАР Гари Краусом. Достаточно одного беглого взгляда на помещение, чтобы понять, что работающий там человек действительно увлечен звуком. Комнаты уставлены микрофонами, усилителями, разнообразным гитарами и всем прочим, что необходимо для записи качественного трека или альбома. По стенам студии развешаны винтажные постеры и портреты музыкантов, пластинки в рамках и прочая музыкальная атрибутика, превращающая студию в мини-музей рока. При этом сам Гари одним лишь роком не ограничивается. На Legend Music записываются люди, играющие в самых разных жанрах: от джаза и блюза до рэпа и фанка.

На студии Гари Крауса записывалась и пластинка Broken Strings, второй альбом проекта Fake Smiles. Было бы странно, если бы сын Гари – 18-летний гитарист Блейз Кей-Си – записывался не на студии отца.

Сын в отца

Блейз признается, что буквально вырос на студии звукозаписи под звуки ревущих гитар и грохочущих ударных. Вопроса о выборе пути в жизни особо не стояло, и Блейз взял в руки гитару, как только длины пальцев стало хватать, чтобы зажимать аккорды на гитарном грифе. С тех пор музыкант откладывал инструмент лишь для того, чтобы взять новый.

Первой группой Блейза стал коллектив Legends of Siam, игравший в жанре поп-панка и звучавший весьма неплохо для школьной команды, о чем свидетельствует тот факт, что «Легенды Сиама» играли на разогреве у многих из популярных местных коллективов, включая Paradox и Job2Do. Legends of Siam записали на студии Гари Крауса три альбома, но в 2016 году Блейз решил, что история этой группы подошла к концу.

«Пхукет – место волатильное, люди постоянно приезжают и уезжают. Состав нашей группы менялся без конца, словно поток людей проходил через вращающуюся дверь. Так что я решил попробовать взять на себя не только гитару, но и вокал. Из этого родился проект Fake Smiles», – поясняет Блейз.

Сперва в новом коллективе было три человека, но пхукетская волатильность продолжала давать о себе знать, так что Блейз в итоге решил, что Fake Smiles будет его сольным проектом. Впрочем, если посмотреть видео на странице группы в Facebook, то на многих из них можно увидеть Рензи Дэвис, игравшую с Блейзом на ударных с первых дней Legends of Siam. Принимала она участие и в записи альбома Broken Strings. Также свой вклад в звучание пластинки внесли соло-гитарист Деон Ду Тойт из ЮАР и бэк-вокалист из Лос-Анджелеса. Альбом, как говорилось вышел, записывался на Пхукете, а мастеринг делался в Нью-Йорке.

«Мы начали записывать альбом около года назад, и это действительно было здорово. Мы немало проделали, чтобы добиться нужного гитарного звучания. Я помешан на гитарах, так что для меня это был просто восторг. Мы накладывали слой за слоем гитар с разными примочками», – говорит Блейз.

Свою страсть к гитарам музыкант нисколько не преувеличивает. Сейчас в его коллекции 22 электрических инструмента (включая басс-гитары), три акустики и новая жемчужина коллекции – Gibson Les Paul Futura, которую он не мог не купить во время поездки в Лондон.

Запись Broken Strings позволила Блейзу стряхнуть пыль с изрядной части коллекции, включая еще два «Гибсона» – Gibson Les Paul Studio 2018 и Gibson Firebird. Пожалуй, именно они обеспечили альбому более взрослое и тяжелое звучание. В плане лирики Fake Smiles также стали агрессивнее, чем до этого, причем в текстах уменьшилось социально-количество политической составляющей, нежели на первом альбоме Keyboard Warriors. Можно сказать, что сейчас Fake Smiles звучат вполне себе как крепкая альтернативная группа рубежа девяностых и нулевых, хотя Блейз признается, что не может выделить какой-то один источник вдохновения.

«Когда музыка – это и твоя работа, и твое хобби, ты слушаешь и черпаешь вдохновение из слишком большого количества групп, чтобы выделять чье-то отдельное влияние. С семи лет я рос в окружении хэви-металла, включая Оззи Озборна, Зэка Уайлдса, Seether. Из более позднего я много слушал Law Dispute, Placebo, Fall Out Boy. Да и мотивов Kiss в моей музыки, пожалуй, больше, чем я считаю», – говорит Блейз.

Не обошлось при записи альбома и без классического для музыкального бизнеса конфликта между коммерческим и некоммерческим звучанием, который в этом случае был еще и конфликтом поколений. Гари Краус, разумеется, хотел бы слышать что-то более мейнстримовое, чем его 18-летний сын. В итоге Краусам пришлось искать баланс. Написанный в Karma Studios заглавный трек альбома Broken Strings – вещь для более широкой публики, нежели Machine Gun Mouth, которую называет своей любимой сам Блейз. Также музыкант не отказал себе в удовольствии поэкспериментировать с тяжелым звучанием в Fair-Weather Friends.

Альбом Broken Strings выйдет 31 июля в iTunes и одновременно появится в магазинах. При этом песни с него уже попали в ротацию как на пхукетской радиостанции Live 89.5, так и на IFM Radio 102.2 FM в ЮАР.