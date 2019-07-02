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SCG Chemicals презентовала новую технологию борьбы с разносчиками вируса денге

Тайская нефтехимическая компания SCG Chemicals и Департамент медицинских наук Таиланда (DMC) подписали договор о взаимопонимании, предполагающий начало тестирования в провинциях Чантхабури и Ранонг новой технологии уничтожения популяций комаров.

Новости Пхукета

2 Июля 2019, 10:56 AM
Фото: Pawat Laupaisarntaksin / Bangkok Post

Фото: Pawat Laupaisarntaksin / Bangkok Post

Технология, получившая названием «нано башмачки» (Nano Shoes) предусматривает установку в местах скопления комаров специальных ловушек, где комары будут «цеплять» на лапки ларвацид для уничтожения собственных же личинок, а затем заражать им непосредственно место размножения, пишет Bangkok Post.

«Ловушка Nano Shoes привлекает которых, лапки которых затем оказываются покрыты химическим препаратом против личинок насекомых. Мы выбрали название Nano Shoes именно из-за того, что ларвацид прилипает к комариным лапкам, словно обувь. Затем комар садится на поверхность воды в месте размножения и приносит туда химикаты, которые сдерживают размножение насекомых», – пояснил вице-президент SCG Chemicals Сурача Удомсак.

По словам господина Удомсака, в основе вещества для уничтожения личинок лежат токсины, вырабатываем в естественной природе бактериями Bacillus thuringiensis israelensis. При этом в своих ловушках SCG Chemicals использует образцы, полученные в лабораторных условиях. Приманивать москитов в ловушку должен другой специальный состав.

Тестирование Nano Shoes в провинциях Ранонг и Чантхабури будет продолжаться до февраля 2021 года. Если решение окажется и эффективным и безопасным, SCG Chemicals продукт будет выведен на рынок.

По итогам 24 недель текущего года (по 25 июня 2019) в Таиланде было зафиксировано 35,5 тыс. случаев лихорадки денге, что в полтора раза выше уровня за аналогичный период предыдущего года. Разносимый комарами вирус стал причиной смерти 54 человек (против 29 годом ранее).

При этом, согласно официальной статистике Минздрава, провинция Пхукет в зону повышенного риска не входит. На острове за 24 недели было зафиксировано лишь 217 случаев денге, то есть 0,6% от общего числа случаев по стране. Погибших от денге на Пхукете в этом году не было.

 

 

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