SCB прогнозирует курс доллара в 34 бата и инфляцию в 4,9%

В экономике Таиланда началась стагфляция – сочетание стагнации и инфляции – на фоне оказавшегося слабым восстановления рынка и роста цен на энергоносители. С соответствующим заявлением выступил Центр экономических исследований (EIC) банка Siam Commercial Bank (SCB).

Новости Пхукета

30 Марта 2022, 03:31 PM

Фото: Varuth Hirunyatheb

На фоне событий последнего месяца аналитики понизили прогноз по росту ВВП Таиланда в 2022 году с 2,7%, до 3,2%, пишет Bangkok Post. Ключевой фактор – спецоперация России в Украине и ее последствия для торговли, логистики, сырьевого рынка и туризма.

Специалисты EIC ожидают, что инфляция в Таиланде по итогам 2022 года достигнет 14-летнего максимума в 4,9%, тогда как до начала спецоперации ожидалось 1,6%, заявил экономист EIC и глава оптового подразделения SCB Юнйонг Тхайчарон.

Базовый сценарий предполагает окончание боевых действий в Украине во второй половине текущего года. В этом случае аналитики ожидают среднегодовых цен на нефть марки Brent на уровне 110 долл. за баррель. Если спецоперация продлится до конца года, то прогнозируется уже «шок» в поставках энергонасителей и средние котировки на уровне 133 долл. за баррель, полагают специалисты EIC.

В Таиланде нефтяные котировки прямо влияют не только рыночную стоимость продукции, но и на туризм, поскольку цена авиабилетов – существенная составляющая расходов на отдых.

Аналитики ожидают замедления темпов восстановления индивидуального потребления на фоне снижения покупательской способности домохозяйств, обусловленного ростом цен на продукты питания и топливо при одновременном торможении повышения зарплат.

«Увеличение затрат и падение норм прибыли будет заставлять компании поднимать цены на основные товары, перекладывая растущие издержки на потребителей. При этом сценарии больше всего пострадают лица с невысоким уровнем дохода», отмечает господин Тхайчарон.

На фоне замедления темпов восстановления тайской экономики и наличия целого ряда внешних угроз аналитик EIC ожидает, что возвращение к допандемийным уровням экономических показателей состоится лишь в третьем квартале 2023 года.

Отдельно господин Тхайчарон отметил влияние российско-украинского конфликта на туризм. Впрочем, по его мнению, падение турпотока из Европы (он уже снизился) и России (сейчас он нулевой) должны компенсировать прибытия из азиатских стран. Господин Тхайчарон не уточнил, какие именно страны в принципе способны обеспечить столь массовый поток, но указал, что прогноз EIC по туристическим прибытиям в 2022 года пока снижен лишь до 5,7 млн с 5,9 млн человек. Годовая туристическая выручка ожидается на уровне 300 млрд бат.

Также аналитики EIC полагают, что Банк Таиланда не будет пересматривать свою ключевую ставку, сохранив ее в течение всего 2022 года на уровне 0,5%, даже несмотря на неспособность выполнить таргет по инфляции в 1-3%. В экспертном центре считают, что Центробанк сфокусируется на мерах поддержки экономического роста, а не борьбы с инфляцией.

Курс национальной валюты в краткосрочной перспективе прогнозируется на уровне 33,5-34 бата за долл. Затем – в конце 2022 года – ожидается небольшое укрепление до 32,5-33,5 бата за доллар, «поскольку перспективы восстановления туризма помогут улучшить баланс текущего счета», считает господин Тхайчарон.

Стабильно с позапрошлого мая

На заседании 30 марта Комитет по монетарной политики ЦБ Таиланда единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки на уровне 0,5%, на котором она находится с мая 2020 года. Это уже 15 по счету встреча комитета, заканчивающаяся сохранением ставки однодневного РЕПО. Решение полностью совпало с прогнозами аналитиков Bloomberg.

Банк Таиланда заявил, что инфляция в этом году выйдет за пределы таргета на фоне растущих цен на энергоносители и продукты питания. Однако ЦБ планирует удерживать ставку стабильной, фокусируясь на поддержке экономики, восстанавливающейся от удара, нанесенного пандемией, пишет Bangkok Post.

Тайский Центробанк повысил прогноз по росту индекса потребительских цен в 2022 году до 4,9%, притом что еще в декабре прогноз составлял 1,7%, а таргет – 1%-3%.

Также на фоне растущей стоимости импорта нефти и других рисков, связанных со спецоперацией России в Украине, тайский Центральный банк понизил прогноз по ВВП и предупредил о возможном дефиците платежного баланса.

На фоне решения ЦБ тайский бат укрепился к доллару примерно на 1%, что стало самым значительным однодневным ростом почти за полгода.