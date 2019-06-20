Сборная Таиланда по волейболу обыграла команду России

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Таиланда в матче предварительного этапа Лиги Наций. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу тайских волейболисток.

Новости Пхукета

20 Июня 2019, 09:46 AM

Фото: FIBA / www.volleyball.world

Первый сет остался за россиянками, одержавшими в нем победу со счетом 19:25. Впрочем, затем тайские волейболистки полностью перехватили инициативу и уверенно довели игру до победного финала: 25:13, 25:17, 25:22.

После встречи главный тренер российской сборной Александр Красильников заявил, что азиатский стиль игры, продемонстрированный тайскими волейболистками, оказался непривычным для его подопечных.

Тренер тайской команды Данай Сриватчараметхакун при этом отметил, что сборная играла в привычный для себя волейбол и никаких изменений в тактику перед игрой с Россией не вносилось.

По итогам 14 из 15 матчей квалификации сборная России занимает 14 место в турнирной таблице. Тайки располагаются на 12 месте. Ни одна из команд уже не имеет шансов на выход в финальный раунд Лиги Наций.