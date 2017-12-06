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Сбивший мотоциклистку на светофоре водитель явился в полицию

Полиция подтвердила предъявление обвинений водителю, не успевшему затормозить на светофоре и сбившему скутер, который дожидался зеленого света.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Декабря 2017 12:43:47

Фото: Момент аварии на записи с видеорегистратора
Фото: Момент аварии на записи с видеорегистратора

Об аварии на Thepkrasattri Rd., в которой пострадала пхукетская мотоциклистка, стало известно после того, как сотрудник местной службы спасения опубликовал в Facebook видеозапись момента ДТП и попросила помощи в установлении видео водителя.

На 39-секундной записи видно, как водители пикапа не успевает вовремя затормозить на красный сигнал светофора и сбивает стоящий  перед перекрестком скутер, после чего выходит из машины и направляется к пострадавшей мотоциклистке. Затем запись обрывается. Опубликовавший видео спасатель написал, что бы «очень разочарован» водителем пикапа и предположил, что тот мог быть пьян.

В беседе с журналистами майор Аккадет Понгпром из полицейского участка Пхукет-Тауна сообщил, что авария произошла около полуночи 5 декабря в районе электрической подстанции на Thepkrasattri Rd. в Рассаде.

«Когда я прибыл на место аварии, там не было ни водителя пикапа, ни пострадавшей женщины. Вместе со спасателями мы проверили больницы и обнаружили пострадавшую в Vachira Hospital, куда ее доставил водитель пикапа. Его самого в больнице не было, но на утро он явился в полицейский участок и рассказал, что отвез женщину в Vachira Hospital, но затем уехал, потому что ему нужно было на работу», – рассказал майор Понгром.

Офицер заявил, что не помнит имени водителя. При этом, по его словам, в момент дачи объяснений в полицейском участке тот не выглядел пьяным. Тест на алкоголь проведен не был.

«Он не показался мне пьяным, когда пришел в полицию, но это было около 6:00 утра», – заявил майор Понгром.

Как пояснил майор, женщину из больницы уже выписали, серьезных травм ей повезло избежать. Сбившему ее водителю предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой причинение травм другому лицу.

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