Сбивший мать с ребенком водитель бетономешалки ждет суда

Водителю, опрокинувшему бетономешалку на мотоцикл с матерью и ребенком, предъявлены обвинения.

11 Августа 2017 17:41:02

Сбивший мать с ребенком водитель бетономешалки ждет суда. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция подтвердила предъявление обвинения Вирачаю Нганкэнгу, находившемуся за рулем бетономешалки, опрокинувшейся на мотоцикл с женщиной и ребенка. В результате происшествия женщина погибла, а ее трехлетний сын до сих пор находится в больнице.

Водитель грузовика сперва скрылся с места событий, но потом явился в полицию. Мужчине были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем гибель человека. По предварительной версии, к аварии привело то, что грузовик двигался со слишком высокой скоростью.

«Он признал выдвинутые против него обвинения», – заявил подполковник Анукун Нукет из полицейского участка Таланга.

Вирачай Нганкэнг будет дожидаться суда на свободе, залог за него внесла страховая компания Syn Mun Kong Insurance. Каждые 15 дней Вирачаю придется отмечаться в полиции.

Трехлетний мальчик, госпитализированный после аварии с тяжелыми травмами, по-прежнему находится в больнице, но состояние его, по словам подполковника Нукета, постепенно улучшается. При этом изначально врачи говорили о том, что он имеет лишь 50-процентные шансы выжить.

Тело его матери, 31-летней Чаттрапорн Мунйай, было кремировано на прошлой неделе.