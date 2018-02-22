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Сбившая два мотоцикла женщина обвинила в ДТП светофор

Полиция Пхукет-Тауна выпустила предупреждение для водителей, после того как на Thepkrasattri Rd. в Рассаде начал работать новый светофор и у него сразу же произошла дорожная авария.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Февраля 2018 14:28:07

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Светофор в месте, где Thungka Sapam Din Daeng Rd. соединятся с Thepkrasattri Rd., был установлен еще несколько дней назад, однако работать он начал лишь 21 февраля. И в первый же день работы светофора на Т-образном перекрестке произошла авария, причиной которой виновница ДТП назвала именно тот факт, что перекресток стал регулируемым.

Авария, о которой идет речь, произошла около 15:00 дня. Управлявшая кроссовером Toyota Fortuner иностранка не заметила запрещающий сигнал светофора и сбила два мотоцикла, дожидавшихся зеленого света. Одна из тайских мотоциклисток была госпитализирована.

«Я проезжаю мимо этого места каждый день, но я не знала, что светофор начал работать, так что я не затормозила», – заявила управлявшая кроссовером Мелиса Мария Уэкерманн.

Госпожа Уэкерманн не уточнила, что помешало ей заметить остановившиеся на стоп-линии мотоциклы.

При этом местные жители в беседе с журналистами также подчеркнули, что светофор стоял выключенным несколько недель, а затем его включили, не сообщив об этом водителям.
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